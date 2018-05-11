Uluslararası Yüksek Öğretimde Disiplinler Arası İşbirliği konferansı gerçekleşti

Uluslararası Yüksek Öğretimde Disiplinler Arası İşbirliği konferansına ev sahipliği yapan Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) kardeş üniversitesi olan Moldova Amerikan Üniversitesi (AUM), 30 farklı ülkeden 50 üniversiteyi ağırladı

Uluslararası Yüksek Öğretimde Disiplinler Arası İşbirliği konferansı gerçekleşti
Konferansa, Gagavuzya Başkanı İrinaVlan, Moldova Eğitim Bakanı Monica Babuc, Türkiye Kişinev Büyükelçisi İskender Okyay, Azerbaycan Kişinev Büyükelçisi Gudsi Dursun Oğlu Osmanov, üst düzey devlet yetkilileri yanı sıra, 30 farklı ülkeden 50’nin üzerinde üniversite yetkilisi ile KKTC Turizm Baknalığı Müsteşarı Doç. Dr. İsmet Esenyel, Eski Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, GAÜ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemile Esenyel, Hukuk Danışmanı Aral Doğu ve KAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu katıldı. 
 

ÖĞRENCİLER KARİYER PLANLAMALARINDA DAHA ÇOK FIRSATI DEĞERLENDİREBİLECEK


Konferansta kardeşliğin simgesi olan ekmek ve su ikram edildi. GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar yapmış olduğu açıklamasında, AUM ev sahipliğinde gerçekleşen konferans bünyesinde, üniversitelerin yapılarına inovatif bakış getirecek fikirler ve araştırmaların paylaşıldığını belirterek, üniversiteler arası ve üniversite içi fakülteler arası işbirliği çalışmalarına yön tutacak konuların tartışıldığını söyledi. Akpınar, konferansta üniversiteler arası ortak diploma programlarına kadar, öğrencilere yan dal, çift dal uygulamasının nasıl ilerletilebileceği hakkında kapsamlı sunumlar yapıldığını vurguladı. Bu şekilde yapılacak işbirliklerinin, fakültelerin ilerlemesini sağlayacağına vurgu yapan Akpınar, öğrencilerin de mezuniyet sonrası kariyerlerinde daha çok fırsatı değerlendirmelerinde olanak sağlanacağını söyledi. 

İHA
 


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