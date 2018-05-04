Ümit Cem Şenol: İlişkimiz aksiyonlu



'BİRBİRİMİZİ SEVİYORUZ'



'KIZGINLIKLA YAPTIĞIMIZ BİR OLAY'



'BİZ ATEŞLİ BİR ÇİFTİZ'

Hande Yener: Emekli değil ateşliyiz

Hande Yener ile nişanlısı Ümit Cem Şenol yine ayrıldı!

Elif Bayram

Geçen günlerde 33 yaşına giren"Doğum günümü bir sebepten dolayı daha kutlayamadım, ama en kısa zamanda kutlayacağım. Fakat doğum günümde kamera istemiyorum" dedi.ile nişanlı olan ve geçen günlerde çıkan ayrılık iddialarına yanıt veren"İlişkimiz gayet aksiyonlu ve güzel geçiyor, biz birbirimizi seviyoruz" şeklinde konuştu.Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibi bıraktıkları iddialarına da yanıt veren"Her ilişkide olan şeyler bunlar, kızgınlıkla yaptığımız bir olay, ayrılık yok" dedi.Şarkıcıgeçen günlerdeile yaşadığı aşk hakkında yaptığı yorumla epey bir dikkat çekmişti. İşte Hande Yener'in o yorumu:“Benim hızıma yetişemezsiniz. Biz ateşli bir çiftiz. Emekli çiftlerden değiliz. İlişkimizin adrenalin dozu fazla. Ben de enerjisi yüksek bir kadınım. Bir anlık kızgınlıkla alınmış kararlar ama hepsi geçti, barıştık” dedi.*Çiftin yaz sonunda evleneceği konuşuluyor.