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Ümit Cem Şenol: İlişkimiz aksiyonlu

Popçu Hande Yener ile iki senedir aşk yaşayan Ümit Cem Şenol, önceki akşam Cihangir'de yürürken görüntülendi

04 Mayıs 2018, Cuma 10:05
Ümit Cem Şenol: İlişkimiz aksiyonlu
Geçen günlerde 33 yaşına giren Ümit Cem Şenol, "Doğum günümü bir sebepten dolayı daha kutlayamadım, ama en kısa zamanda kutlayacağım. Fakat doğum günümde kamera istemiyorum" dedi.


'BİRBİRİMİZİ SEVİYORUZ'


Hande Yener ile nişanlı olan ve geçen günlerde çıkan ayrılık iddialarına yanıt veren Ümit Cem Şenol, "İlişkimiz gayet aksiyonlu ve güzel geçiyor, biz birbirimizi seviyoruz" şeklinde konuştu.


'KIZGINLIKLA YAPTIĞIMIZ BİR OLAY'


Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibi bıraktıkları iddialarına da yanıt veren Ümit Cem Şenol, "Her ilişkide olan şeyler bunlar, kızgınlıkla yaptığımız bir olay, ayrılık yok" dedi.


'BİZ ATEŞLİ BİR ÇİFTİZ'


Şarkıcı Hande Yener de geçen günlerde Ümit Cem Şenol ile yaşadığı aşk hakkında yaptığı yorumla epey bir dikkat çekmişti. İşte Hande Yener'in o yorumu:

“Benim hızıma yetişemezsiniz. Biz ateşli bir çiftiz. Emekli çiftlerden değiliz. İlişkimizin adrenalin dozu fazla. Ben de enerjisi yüksek bir kadınım. Bir anlık kızgınlıkla alınmış kararlar ama hepsi geçti, barıştık” dedi.


*Çiftin yaz sonunda evleneceği konuşuluyor.

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