Ümit Erdim baba oldu: Dünyanın en güzel saniyesi bu fotoğraf karesi
İki gün önce baba olan oyuncu Ümit Erdim sosyal medyadan bebeğinin fotoğrafını yayınlarak, "Dünyanın en güzel saniyesi bu fotoğraf karesi" dedi
Geçen yıl mayıs ayında Seda Çınar ile dünyaevine giren oyuncu Ümit Erdim, 2 gün önce baba olmuştu. Ümit Erdim, o anın fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Çift, kızlarının adını Ses koydu.
Çiftin Ses ismini verdikleri kızlarının fotoğrafını paylaşan Ümit Erdim, "Dünyanın en güzel saniyesi bu fotoğraf karesi. Allah’ın mucizesine tanık olmak. İzahı yok. 09.05.2018 günü kız babası oldum. Sevgili karıcığım, hanımcığım canımızın parçası en değerli varlığımızı dünyaya getirdi." ifadelerini kullandı.