Ümit Erdim baba oldu: Dünyanın en güzel saniyesi bu fotoğraf karesi

Ümit Erdim baba oldu: Dünyanın en güzel saniyesi bu fotoğraf karesi İki gün önce baba olan oyuncu Ümit Erdim sosyal medyadan bebeğinin fotoğrafını yayınlarak, "Dünyanın en güzel saniyesi bu fotoğraf karesi" dedi