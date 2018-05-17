Ümit Erdim, kızının adını eleştirenlere çok kızdı
Geçen günlerde kızı Ses'i kucağına alan oyuncu Ümit Erdim, isim konusunda yöneltilen eleştirilere Özgecan'ın katili ve Abdullah Öcalan üzerinden yanıt verdi
Geçen yıl mayıs ayında Seda Çınar ile dünyaevine giren oyuncu Ümit Erdim, 6 gün önce baba olmuştu. Çift, kızlarının adını Ses koymuştu. Ümit Erdim kızına verdiği ismi eleştirenlere yanıt verdi:
'30 BİN ŞEHİDİN KATİLİNİN ADI ABDULLAH OLMAZDI''
''Herkes isim meselesine takılmış. Memlekette yüz binlerce Seda, yüz binlerce Nida var. İsim meselesini tartışan sevgili dostlar; mesele isim konusunda burada tatava yaptığınız gibi olsaydı Özgecan'ın katilinin adı Ahmet, 30 bin şehidin katilinin adı Abdullah olmazdı. İsim meselesi kolay, iki cihanda insan olmak zor"