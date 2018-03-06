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Ümit İris vefat etti

Ses sanatçısı Onur Akay, duayen dansçı Ümit İris’in 3 gün önce sessiz sedasız toprağa verildiğini duyurdu

06 Mart 2018, Salı 14:12
Ümit İris vefat etti
Yönetmenliğini Muzaffer Arslan’ın yaptığı Şeker Gibi Kızlar filminde Fatma Girik'le yaptığı dans ile hafızalara kazınan Ümit İris’in vefat ettiği öğrenildi.

Ümit İris'in vefat ettiğini Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, Twitter hesabından duyurdu. Onur Akay, “Sinemamızın Yeşilçam dönemi filmlerinde çok sayıda oyuncuya dans dersleri veren ve Türkiye'de eşli danslar dendiğinde ilk akla gelen isim, duayen Ümit İris hocayı 86 yaşında kaybettik. 80’li yıllarda TRT yaptığı o muhteşem danslarıyla tanımıştık. Ayrıca ‘Şeker Gibi Kızlar’ filminde Fatma Girik'le yaptığı dans ile hâlâ hatırlanan İris, 02 Mart 2018 Cuma günü sessiz sedasız aramızdan ayrıldı ve 03 Mart 2018 Cuma günü Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Nur içinde yatsın inşallah.” ifadelerini kullanarak Ümit İris'in fotoğrafını ve Fatma Girik'le dans sahnesinin videosunu paylaştı.


ÜMİT İRİS KİMDİR?




1965 yılında Şeker Gibi Kızlar filminde Fatma Girik'le yaptığı dans ile tanınan Ümit İris, 80’li ve 90’lı yıllarda TRT yaptığı danslarıyla Türkiye’nin dikkatini çekti. Dans öğretirken aynı zamanda nezaket kurallarını da öğreten Ümit İris, Yeşilçam dönemi filmlerinde çok sayıda oyuncuya da dans dersleri verdi. Kendisinden dans dersleri alan oyuncular İris’i, klasik bir İstanbul beyefendisi olarak tanımlıyor. Ümit İris uzun yıllar sahnelerde de tango yaptı.



 


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