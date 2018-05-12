Heyecanın dozunun her hafta arttığı Survivor'da bu akşam bir birinden keyifli dakikalar yaşandı. Öncelikle 'Anlat Bakalım' oynandı ve ardından futbol maçı heyecanı yaşandı. Futbol maçında eski futbolcu Ümit Karan'ın attığı gol

güne damga vurdu.

ANLAT BAKALIM YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Survivor'un 69. bölümünde programın en çok sevilen yarışmalarından biri olan 'Anlat Bakalım' oynandı. Acun Medya ekibi ve Survivor yarışmacılarını karşı karşıya getiren oyunda kazanan taraf 10-4 gibi net bir skorla Acun Medya ekibi oldu. Oyunun kazanan takımı olan Acun Medya ekibine ödül olarak hamburger verildi.

ÜMİT KARAN'DAN UNUTMAYACAK GOL

Survivor'da 'Anlat Bakalım' yarışmasının tamamlanmasının ardından bu kez de futbol maçı heyecanı yaşandı. Heyecan dolu müsabakada ilk yarının 6-4'lük skorla bitti. İlk yarıda skor 5-3 Acun Medya'nın lehineyken Ümit Karan'ın skoru 5-4'e getirdiği gol maça damga vurdu. Büyük bir mücadeleye sahne olan maçı Acun Medya'nın ekibi 13-9'luk skorla sahadan galip ayrıldı.





İşte o anlar:







