Ümit Kocasakal, CHP Genel Başkan adaylığını açıklayacak (Ümit Kocasakal kimdir?)

ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK

ÜMİT KOCASAKAL KİMDİR?

Mehmet Nuri Turan

Ümit Kocasakal'ın ekibi tarafından, basın merkezlerine basın daveti gönderildi. Basın davetinde "Prof Dr. Ümit Kocasakal'ın gündem değerlendirmesi, CHP Genel Başkanlığı'na adaylık açıklaması olacaktır." denildi. Ayrıca, basın açıklamasının Çarşamba günü saat 11.00'de Taksim'de bir otelde düzenleneceği belirtildi.Kocasakal'ın ekibinden olan Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) Genel Merkez GYK Üyesi ve İstanbul Bölge Sorumlusu Dursun Ali Toraman, basın davetinin ardından DHA'ya yaptığı açıklamada, Ümit Kocasakal'ın Çarşamba düzenlenecek olan basın toplantısında CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayacağını bildirdi.Ümit Kocasakal, 1966 yılında, Almanya Köln'de doğdu. Kocasakal'ın babası 1964 yılında Almanya'ya işçi olarak gitmişti.Ümit Kocasakal 4 yaşında İstanbul Sarıyer'deki babaanne ve dedesinin yanında tek çocuk olarak büyüdü. 1977 yılında Galatasaray Lisesi'ne giren Kocasakal 1986 yılında okulu bitirdi.1990 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1996 yılında yine İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını da tamamladı.Avukatlık stajını Prof. Dr. Köksal Bayraktar'ın yanında yaptı. 4 yıl kadar da Bayraktar hukuk bürosunda avukat olarak çalıştı.Kocasakal, askerliğini 8. Kolordu Komutanlığı'nda askeri savcı olarak yaptı.1995 yılında ise Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Ceza ve Ceza Usul asistanlığı yapmaya başladı. Tezini hazırlamak için Fransa'ya gitti.2000 yılında tezini bitirerek doktorasını da tamamladı.Aynı yıl hukukçu Hatice Özdemir ile evlendi.2001 yılında Galatasaray Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi Kurul Üyeliği görevinde bulundu.Prof. Dr.Ümit Kocasakal, halen Galatasaray Üniversitesi'nde Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ana Bilim Dalı" başkanlığı görevine devam ediyor.Ümit Kocasakal, 7 Kasım 2010 tarihinde İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda İstanbul Barosu başkanlığına seçildi. 14 Ekim 2012 tarihinde ikinci, 19 Ekim 2014 üçüncü kez İstanbul Barosu başkanlığı görevine seçildi.Mehmet AKTARAN / İSTANBUL DHA