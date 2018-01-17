Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı! Ümit Kocasakal kimdir?



ÜMİT KOCASAKAL KİMDİR?

Son Dakika...Ümit Kocasakal’dan CHP Genel Başkanlığı için adaylık açıklaması



AKADEMİK HAYATI



AKADEMİK YAYINLAR

Serap Belovacıklı

CHP’nin 3-4 Şubat günü yapılacak 36. olağan kurultayında genel başkanlık için'ın adı geçiyordu. Kocasakal'ın Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına, Genel Başkan adayı olarak çıkacağı konuşuluyordu. Kocasakal Taksim’deki bir otelde basın toplantısı düzenledi. CHP'nin kimliğinden koptuğunun sık sık altını çizen Kocasakal, Kılıçdaroğlu'nun 8 seçim kaybettiğini ve artık değişmesi gerektiğini belirtti, ardından , "Kendi adıma Ümit Kocasakal olarak şahsen değil ama milyonlarca CHP sevdalısı adına, partisini özleyenler adına onlara vekaleten CHP Genel Başkanlığına adayım" ifadelerini kullandı., 11 Mayıs 1966 tarihinde Köln'de dünyaya gelmiştir. Sinoplu bir baba ve Gümülcine göçmeni bir annenin çocuğu olan Kocasakal, ailesinin işçi olarak çalışmak için gittiği Almanya'nın Köln şehrinde doğdu. Çocukluğu ve gençliği Sarıyer Büyükdere'de geçti. 1986'da Galatasaray Lisesi'ni ve 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.Bir dönem avukatlık yapmasının ardından 1995 yılında Galatasaray Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku asistanı oldu. 2000 yılında "Karapara Aklama Suçu" konulu adlı bir tez yazarak doktor ve 2005'te de AB Ceza Hukukunun Esasları adlı bir çalışmayla da doçent oldu.İstanbul Barosu seçimlerinde başkanlığa Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayıseçildi.Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Barosu Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen seçimlerde, 26 bin 97 avukattan 19 bin 816'sı oy kullandı.Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubunun iki adayla katıldığı seçimlerde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi.Sonuçların salonda bulunan ekranlarda yansıtıldığı seçimlerde, Ümit Kocasakal 6 bin 80 oyla yeni Baro Başkanı oldu.Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun diğer adayı İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın ise 4 bin 520 oy alırken, Hukukun Üstünlüğü Platformu adayı Satılmış Şahin 4 bin 55, Çağdaş Avukatlar Grubu Adayı Kemal Aytaç 3 bin 247, Katılımcı Avukatlar Grubu Adayı Mustafa Kemal Güngör 1.236, Özgürlükçü Hukuk Platformu adayı Feyzi Çelik 678 oy aldı.2001 Yardımcı Doçent Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul2000 Doktora İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul1996 Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul1990 Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul1985 Lise Galatasaray Lisesi İstanbul2001- Yard.Doç.Dr. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul2001- Fakülte Kurulu Üyesi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul1995-2001 Araş.Gör. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbulEkonomik Suçlar Bağlamında Kara Para Aklama ile MücadeleMukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Terörle MücadeleMakale (Yayımlanmış eser)# Ümit Kocasakal, 2000, Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, 245, 4, s:67-81: Depreme Bağlı Yapı Hasarları Sonucu Meydana Gelen Ölüm ve Yaralanma hallerinde Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu; İnşaatçıların Deprem Hasarlarından Doğan Sorumlulukları ile Hasarlı Binaları Onarma ve Güçlendirme YollarıMakale (Yayımlanmış eser)# Ü.Kocasakal, 2000, Milliyet Gazetesi: Karapara Demokrasiye TehditMakale (Yayımlanmış eser)# Ü.Kocasakal, 2000, Radikal Gazetesi: Soykırım ve YasalarMakale (Yayımlanmış eser)# Ümit Kocasakal, 1999, Ocak-Şubat, Aktüel Hukuk Dergisi, s:26: Ölüm Orucunda Bulunan Tutuklu ve Hükümlülere Yapılabilecek Rıza Dışı Müdahalenin Hukuka Uygunluğu SorunuMakale (Yayımlanmış eser)# Ümit Kocasakal, 1998, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, 3, s:247-265: Yeni Fransız Ceza Kanununda Genel Hatlarıyla Cezalar SistemiMakale (Yayımlanmış eser)# Ü.Kocasakal, 1997, Radikal Gazetesi: Suç Artışındaki Neden CMUK DeğildirMakale (Yayımlanmış eser)# Ü.Kocasakal, 1997, 15, Nokta Dergisi, 37: Kadın ve Erkek Aynı Hükme Tabi Olmalıdır (Zina suçu ile ilgili görüşler)Makale (Yayımlanmış eser)# Ü.Kocasakal, 1997, Radikal Gazetesi: Tarikat, Şeyh, Nikah (TCK 237. madde kapsamında resmi nikah olmaksızın dini nikah yapma eyleminin irdelenmesiMakale (Yayımlanmış eser)# Ümit Kocasakal, 1996, Ocak, Karayollarında Denetimin Caydırıcılığı-Trafik Sempozyumu, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 4, s:87-96: Trafik Suçları ve CezalarMakale (Yayımlanmış eser)# Ümit Kocasakal, 1996, Galatasaray Sosyal Bilimler Dergisi, s:3-33: Sanığın KorunmasıMakale (Yayımlanmış eser)# Çeviren; Ümit Kocasakal, 1996, Palazzo FRANCESCO, İstanbul Barosu Dergisi, İstanbul, 70, 10-11-12, s:818-829: Organize Suçluluğa Karşı İtalyan MevzuatıMakale (Yayımlanmış eser)# Ümit Kocasakal, 1996, Cumhuriyet Gazetesi: Terörle Mücadele Yasasına EklenenMakale (Yayımlanmış eser)# Ü.Kocasakal, 1996, Radikal Gazetesi: Yüksek Ceza Caydırıcı OlabilirMakale (Yayımlanmış eser)# Ü.Kocasakal, 1996, Cumhuriyet Gazetesi: Avrasya Feribotu Eylemcileri Yanlış DeğerlendiriliyorYüksek Lisans Tezi# Ümit Kocasakal, 1996, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ceza Hukukunda İtiyadDoktora Tezi# Ümit Kocasakal, 2000, Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul: Karapara Aklama Suçu