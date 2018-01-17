15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Ümit Kocasakal'ın adaylığına CHP'den ilk tepki

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Ümit Kocasakal’ın CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklamasına ilişkin, 'CHP’nin üyesi olan herkes aday adayı, aday olabilir. Ancak hiç kimse aday olurken CHP’nin pozisyonunu ve durduğu hattı kendi keyfine göre tartışmaya açma imkânına, yetkisine, hakkına sahip değildir' dedi

17 Ocak 2018, Çarşamba 17:27
Ümit Kocasakal'ın adaylığına CHP'den ilk tepki
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK toplantısı sonrasında parti binasında açıklamalarda bulundu. Tezcan, Ümit Kocasakal’ın CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklamasına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"CHP’nin üyesi olan herkes aday adayı olabilir. Aday adayı olanların aday olabilmesi için delegenin yüzde 10 imzasını alıp Kurultay Divanı'na vermesi gerekir. Herkes aday adayı, aday olabilir. Ancak hiç kimse aday olurken CHP’nin pozisyonunu ve durduğu hattı kendi keyfine göre tartışmaya açma imkanına, yetkisine, hakkına sahip değildir. CHP kuruluşundan bu yana misyonu belli bir partidir. Misyonu hem CHP’nin kuruluş değerlerini koruyan hem ulusal bütünlüğümüzü koruyan hem de Kurtuluş Savaşı'nı Kuvayı Milliye ruhunu sosyal demokrasinin evrensel ilkeleriyle buluşturan bir siyasi partidir. Partinin kimliği parti programında bellidir, açar okurlarsa kimliği net anlatılır. Bugün ki partinin yönetim anlayışı bu kimlikten zerrece sapmayan bir yönetim anlayışıdır. Buna rağmen beğenmeyip aday olanlar olabilir onun da yönetimi bellidir. Buna rağmen beğenmeyip aday olanlar olabilir bunun da yöntemi bellidir."


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'dan Türkiye ile işbirliği açıklaması

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'dan Türkiye ile işbirliği açıklaması
Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı! Ümit Kocasakal kimdir?

Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı! Ümit Kocasakal kimdir?
Mardin Midyat'ta 28 suç kaydı bulunan kişi etekli ve eşarplı yakalandı

Mardin Midyat'ta 28 suç kaydı bulunan kişi etekli ve eşarplı yakalandı
İstanbul Sultangazi'de inşaat alanında toprak kayması! Bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Sultangazi'de inşaat alanında toprak kayması! Bir kişi hayatını kaybetti
Bitlis'te özel güvenlik bölgesi uygulaması

Bitlis'te özel güvenlik bölgesi uygulaması
Suriye sınırına sevkıyat sürüyor

Suriye sınırına sevkıyat sürüyor
CASA uçağı nedir? CASA CN 235 eğitim uçağının teknik özellikleri

CASA uçağı nedir? CASA CN 235 eğitim uçağının teknik özellikleri
Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı

Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı
HDP'li Selahattin Demirtaş, Süleyman Soylu'ya hakaret davasında beraat etti

HDP'li Selahattin Demirtaş, Süleyman Soylu'ya hakaret davasında beraat etti
MGK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

MGK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü