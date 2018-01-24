Ümit Kocasakal'ın ardından CHP'de aday olan Muharrem İnce: Kendime mankafa dedirtmezdim



"KAZANANIN DEĞİŞMESİ İÇİN KAYBEDEN DEĞİŞMELİ"



ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NA 'MANKAFA' DEMİŞTİ

Serap Belovacıklı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 36. Kurultay hareketliliği devam ederken,'ın ardındande Genel Başkanlığa aday oldu.Kanal D Haber'e konuşan İnce,"Kendime mankafa dedirtmezdim" dedi.'nun başkanlık için zorla imza topladığını söyleyen İnce,"İnsanlardan zorla imza alıyorlar, delegelere baskı yapıyorlar" dedi.2019 seçimlerinin önemli olduğunun altını çizen İnce, "2019'u kaybettiğimizde hemen hemen her şeyimizi kaybetmiş olacağız. Kaybeden değişmezse kazanan da değişmez. Kazananı değiştirmek istiyorsanız önce kaybedeni değiştirmelisiniz" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında Man adasında şirket kurduğunu iddia eden CHP lideri için "Ana muhalefet partisini, ana hıyanet partisi haline getirenlere de CHP'nin kendi seçmenlerinin de en kısa sürede gereken cevabı vermesini bekliyorum. Yalnız bu ara bir şeyi iyi ezberlemiş. Man adası, Man adası, herhalde bu mankafa olmaktan kaynaklanıyor. Yatıyor, kalkıyor Man adası. Bunlarla iyi yatıp kalktı. Bunu iyi ezberledi" ifadelerini kullanmıştı.