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Ümit Kocasakal'ın ardından CHP'de aday olan Muharrem İnce: Kendime mankafa dedirtmezdim

CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. "Ben kendime mankafa dedirtmem" ifadelerini kullandı.

24 Ocak 2018, Çarşamba 11:09
Ümit Kocasakal'ın ardından CHP'de aday olan Muharrem İnce: Kendime mankafa dedirtmezdim
Cumhuriyet Halk Partisi'nde 36. Kurultay hareketliliği devam ederken, Ümit Kocasakal'ın ardından Yalova Milletvekili Muharrem İnce de Genel Başkanlığa aday oldu.

Kanal D Haber'e konuşan İnce,"Kendime mankafa dedirtmezdim" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık için zorla imza topladığını söyleyen İnce,"İnsanlardan zorla imza alıyorlar, delegelere baskı yapıyorlar" dedi.


"KAZANANIN DEĞİŞMESİ İÇİN KAYBEDEN DEĞİŞMELİ"


2019 seçimlerinin önemli olduğunun altını çizen İnce, "2019'u kaybettiğimizde hemen hemen her şeyimizi kaybetmiş olacağız. Kaybeden değişmezse kazanan da değişmez. Kazananı değiştirmek istiyorsanız önce kaybedeni değiştirmelisiniz" şeklinde konuştu.


ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NA 'MANKAFA' DEMİŞTİ


Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında Man adasında şirket kurduğunu iddia eden CHP lideri için "Ana muhalefet partisini, ana hıyanet partisi haline getirenlere de CHP'nin kendi seçmenlerinin de en kısa sürede gereken cevabı vermesini bekliyorum. Yalnız bu ara bir şeyi iyi ezberlemiş. Man adası, Man adası, herhalde bu mankafa olmaktan kaynaklanıyor. Yatıyor, kalkıyor Man adası. Bunlarla iyi yatıp kalktı. Bunu iyi ezberledi" ifadelerini kullanmıştı. 


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