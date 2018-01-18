Ümit Kocasakal'ın ardından Muharrem İnce de aday olacağını açıkladı



ÜMİT KOCASAKAL DA DÜN AÇIKLADI

Serap Belovacıklı

CHP'de Genel Başkanlık yarışı devam ediyor.İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında Genel Başkan adayı olacağını açıklamasının ardındande yarışa dahil oldu. İnce, CHP genel başkanlığı için adaylığını, Ankara’da 22 Ocak Pazartesi günü saat 12.00´de düzenleyeceği toplantıyla duyuracağını söyledi.Partisinin önceki kurultayında da aday olan ancak´nun gerisinde kalan, şubat ayında yapılacak kurultayda genel başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladı. CHP’li İnce, adaylığını basın toplantısıyla ilan edeceğini belirterek, "22 Ocak Pazartesi günü, saat 12.00´de, Ankara´da adaylığımı açıklayacağım. Toplantının yeri, henüz belli değil. Toplantı yerini de duyuracağız" dedi.da dün İstanbul'da basın toplantısı düzenlemişti. Kocasakal CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı, "Kendi adıma Ümit Kocasakal olarak şahsen değil ama milyonlarca CHP sevdalısı adına, partisini özleyenler adına onlara vekaleten CHP Genel Başkanlığına adayım" dedi.