Ümit Milli Takım’da Alpay Özalan dönemi

KÖTÜ SONUÇLARIN ARDINDAN İSTİFA ETMİŞTİ

Mehmet Nuri Turan

9 yıldır Milli Takım’ın çeşitli kategorilerinde görev yapan Abdullah Ercan, bugün sürpriz bir şekilde istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) istifasını sunan Ercan’ın istifasının kabul edildiği, Ümit Milli Takım’ın başına geçecek ismin ise Alpay Özalan olduğu öğrenildi.Alpay Özalan’ın TFF ile anlaşma imzaladığı, yapılan anlaşmanın da çarşamba günü TFF’nin resmi internet sitesinden duyurulacağı öğrenildi.Teknik Direktör Alpay Özalan en son TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da görev yapmış, kırmızı-beyazlılarda göreve çıktığı 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı. Genç teknik adam ligin 6. haftasında alınan kötü sonuçların ardından istifa etmişti.(Erdi Demür/İHA)