Ümit Özat "Ayı Ümit" tezahüratı yapılınca böyle cevap verdi

'GEÇMİŞTE BRAD PITT DEĞİLDİK'

Erdinç Şahin

'nda 3-1'in rövanşında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Beşiktaş, yarı finale yükselen ilk takım oldu.Mücadelenin ardından Gençlerbirliği teknik direktörü, açıklamalarda bulundu.'Bu kupa önemli bir kupa. Önemli bir tecrübe. Oyunun başında 10-15 dakikada 2 tane net pozisyonumuz var. Olmayınca işte bir tane duran top. Beşiktaş'ın attığı golde çok net bir faul var. Vida'nın ittiğini görüyorsunuz. Çok net. Demek ki hakem hataları herkese oluyor.''Fenerbahçe maçında hakem hatası yapılınca 3 gün konuşuluyor.maçında da öyle. Ama bizim aleyhimize de hatalar yapılıyor gördüğünüz gibi. Bizim gibi takımların sadece hakemle 3 büyüklerden puan kazandığı düşünülüyor. Yok böyle bir şey.''Bulaşılacak bir insan değilim. İnsanlar bunu görsünler. Bir tarafta'in askerleriyiz diye bağırıyorlar. Diğer tarafta da 'Ayı Ümit' diye bağırıyorlar. Ayı asil bir hayvandır. Tip de gelip geçicidir. Geçmişte dedeğildik'