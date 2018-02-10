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Ümit Özat: Bu kadar gol kaçırdığımız maç yok!

Ümit Özat, Gençlerbirliği'nin Trabzonspor ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Özat, "Bu kadar gol kaçırdığımız maç yok" dedi

Ümit Özat: Bu kadar gol kaçırdığımız maç yok!
Ümit Özat şunları söyledi:

Önce arkada üçlü ile başladık. Böyle olunca rakibin bekleri ilk yarıda çıkmakta zorlanmadılar. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. 7 kişi sağlam durunca pozisyon vermiyorsunuz ama çok istediğimiz bir şey değil. Futbolu basketbol gibi oynayamazsanız. Pogba da 3'lü dizilişte az oynadı İkinci yarı onu oyuna aldım. Kazanmak için her hamleyi yaptık.

Gençlerbirliği'nin başında 30-40 maça çıkmışımdır, bu kadar gol kaçırdığımız maç yok. Kaybedebilirdik de.
Fenerbahçe maçında bir pozisyon çok tartışıldı, Beşiktaş maçında net faulden gol yedik.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon... Bu takımlar hakem hatasından puan kaybetse bile tolere edebilir, biraz daha dikkat etmelerinde fayda var. Penaltıya bakın değil diyen var.

Yine de maçın akışkan olmasında hakemin payı var, hiç durdurmadı hakem. Oyunu çok iyi yönetti. Bu takım taraftarıyla güzel. Bugünkü iyi oyunumuzda taraftarın da etkisi büyüktür. Onlara teşekkür ediyorum, yanımızda olmalarını bekliyoruz.

Gençlerbirliği -Trabzonspor maçı özetiGençlerbirliği -Trabzonspor maçı özeti


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