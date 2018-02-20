Ümit Özat: ‘Çocuk istismarına kalkışanları Taksim’in ortasında sallandıracaksın’

"TAKSİM'DE SALLANDIRACAKSIN"

Erdinç Şahin

son müsabakasındasahasındakonuk etti.Gençlerbirliği sahadan 3-0 galip ayrılırken maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını, “İyi bir oyun oldu ve kazanmak güzel. Çalıştığımız yerlerden goller geldi. Topa hakim olmayı hedefledik ve başardık diye düşünüyorum. Oyuncularımın ayaklarına sağlık. Taraftarım bana destek verirse huzurlu oluyorum. Her takım taraftarıyla güzeldir. Gol yemediğimiz her maç bizim için galibiyet değerinde. Çok sancılar çektik. Alt tarafa göre yaklaşık bir buçuk maç gibi bir avantajımız var. Biz artık kendi göbeğimizi kendimiz kesecek bir durumdayız. Ayrıca, daha hazır olmalarını beklediğim oyuncular var” ifadelerini kullandı.Son dönemde gündeme gelen çocuk istismarına da değinen Teknik Direktör Özat, “Bu işin su götürür tarafı yok direkt idam cezası gelecek, kim çocuk istismarına kalkışıyorsa onu direkt Taksim’in ortasında sallandıracaksın. İnsanların canı yanıyor. Tabii ki burada ailelerin çocuklara susmayı değil konuşmayı öğretmesi lazım. Çocuklar bizim geleceğimiz. Bunları yapanların Taksim'in göbeğinde ibret-i alem olsun diye sallandırılması lazım” şeklinde konuştu.