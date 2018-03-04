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Ümit Özat: Futbolcularım kazanmak için hiçbir şey yapmadı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, “Futbolcularım kazanmak için hiçbir şey yapmadı” dedi

Ümit Özat: Futbolcularım kazanmak için hiçbir şey yapmadı
Spor Toto Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında misafir ettiği Aytemiz Alanyaspor’a 1-0 yenildi. Gençlerbirliği bu maç ile 10 maçlık yenilmezlik serisine son verirken mücadelenin sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, “Söylenecek bir şey yok. İlk yarı çok kötü oynadık. İkinci yarı onların golünden önce bir iki pozisyonumuz vardı. Onlar gol olsa maçı biz galip bitirebilirdik. Olmadı bazen böyle maçlar oluyor. Devre arası oyunculara da söyledim, bugünkü maçın karşılığı belki bir puan bile değildi. Bazı oyuncular bekleneni veremedi. Bunu Başakşehir maçından sonra da ifade ettim. Oyuna sonradan giren futbolcular katkı gösteremedi. Futbolcularım kazanmak için hiçbir şey yapmadı. İki senedir çıktığım maçlar arasında en kötüsüydü. Özellikle ilk yarı heba oldu. Her oyuncuyu hazır tutmamız lazım. İlk yarıyı kötü oyuna rağmen beraberlikle bitirirsek ikinci yarının güzel olacağını düşünüyorduk. İkinci yarı Lucas’ın kademe hatası, bir anlık gaflet onların buradan galip gelmesini sağladı. Umarım bu mağlubiyetten dersler çıkartırız. Keşke Başakşehir maçını kaybetseydik bunu kazansaydık. Yenilmezlik önemli ama son bulacağını söylemiştim. Benim için skorlardan daha çok oyun önemli. Bugünkü oyun beni mutlu etmedi” ifadelerini kullandı. 

İHA


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