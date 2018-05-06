Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Ümit Özat'ın yardımcısı başından yaralandı

Gençlerbirliği’nin Antalyaspor’a yenildiği maçın ardından kırmızı-siyahlı taraftarlar İlhan Cavcav Tesisleri’nin girişinde takım otobüsünü durdurdu. Teknik direktör Ümit Özat: ''Küfür ettiler. Yardımcım Ferdi sinirlendi, otobüsten inerken düştü ve başından yaralandı. Ferdi’nin sağlığı şu anda iyi, polise gitti şikayetçi oluyor" dedi

Ümit Özat'ın yardımcısı başından yaralandı
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Antalyaspor’a 1-0 yenilen Gençlerbirliği’nde taraftarlar, tesislerin girişinde takım otobüsünü durdurdu. Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav’ın ismini verildiği sezonda ligde kalmak için mücadele eden kırmızı-siyahlı takımda teknik ekip ve futbolcularını taşıyan otobüs, Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından İlhan Cavcav Tesisleri’nin girişinde taraftar tarafından karşılandı.


'KÜFÜR EDİLDİ'


Karşılama sırasında, teknik direktör Ümit Özat’ın yardımcılarından Ferdi Tatlı’nın takım otobüsünün kapısından düştüğü ve yaralandığı öğrenildi.

Ümit Özat, AA muhabirine yaptığı açıklamada tesislere girişlerinde kendilerine küfür edildiğini, bunu duyan yardımcısı Ferdi Tatlı’nın da sinirlenerek kapısı açılan otobüsten inmeye çalıştığını ve düşerek kafasından yaralandığını söyledi.

Tesislerin önünde otobüsün durması üzerine yaşanılan gerginliği doğrulayan Özat, "Küfür edildi. Ferdi sinirlendi, otobüsten inmeye çalışırken düştü ve kafasından yaralandı." dedi.

Ferdi Tatlı’nın otobüsün basamaklarında üstlerinden atlayarak inmeye çalıştığını ifade eden Özat, "Otobüsün kapısı açıldı. Nasıl açıldı, onu ben de bilmiyorum. Ferdi, arkadan, önümüze doğru üstümüzden atladı. Asfalta düştü, kafasını vurdu. Gerekli tıbbi müdahale yapıldı. Sağlığı şu anda iyi. Polise gitti, bu olay için şikayette bulunuyor." ifadelerini kullandı.

AA
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Akhisarspor maçı sonrası Fatih Terim'den sert açıklamalar

Akhisarspor maçı sonrası Fatih Terim'den sert açıklamalar
Bafetimbi Gomis, yine penaltı kaçırdı

Bafetimbi Gomis, yine penaltı kaçırdı
Barcelona - Real Madrid canlı anlatım

Barcelona - Real Madrid canlı anlatım
Taha Akgül Avrupa şampiyonu

Taha Akgül Avrupa şampiyonu
Sofiane Feghouli, cezalı duruma düştü

Sofiane Feghouli, cezalı duruma düştü
Murat Cavcav’a küfreden taraftarlar gözaltına alındı

Murat Cavcav’a küfreden taraftarlar gözaltına alındı
VakıfBank, şampiyon oldu

VakıfBank, şampiyon oldu
Recep Topal'dan bronz madalya

Recep Topal'dan bronz madalya
Aykut Kocaman'dan istifa sinyali

Aykut Kocaman'dan istifa sinyali
Ümit Özat'tan istifa kararı

Ümit Özat'tan istifa kararı
Mağlubiyet sonrası Erdal Beşikçioğlu yıkıldı

Mağlubiyet sonrası Erdal Beşikçioğlu yıkıldı