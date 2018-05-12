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Ümit Özat: Maalesef paramız bitti

Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, Kasımpaşa maçı sonrası çok konuşulacak açıklamalarda bulundu

Ümit Özat: Maalesef paramız bitti
Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'un ardından küme düşen ikinci takım Gençlerbirliği oldu.

Ligde kalmak için kazanmak zorunda olduğu Kasımpaşa deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan başkent temsilcisi 29 yıl sonra ikinci ligin yolunu tuttu.

Mücadelenin ardından Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

İşte Özat'ın maç sonu açıklamaları:

Bu kulübü Ankaragücü gibi yapmaya, parçalamaya yapmaya çalışıyorlar. Bu kulüp böyle olmamalı. Rahmetli öldü, taraftar arttı. Rahmetli İlhan Cavcav zamanında küfür edemeyenler bugün tribünde söz sahibi olmaya başladı. Öyle taraftarlık olmaz.


'YENİ SEZON GENÇLERBİRLİĞİ'NDE OLMAYACAĞIM'


'Maalesef paramız bitti, paramız bitti diye diye, buraya kadar geldik. Keşke paramız gerçekten bitseydi de bu takım ligde kalsaydı.'

'Yeni sezonda Gençlerbirliği'nde olmayacağım. Ben zaten geçen hafta bırakmıştım ama başkanımızın ısrarıyla geldim. Son maça çık derlerse, çıkarım.'


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