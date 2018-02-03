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Ümit Özat Şenol Güneş'i bombaladı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 2-2 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu

Ümit Özat Şenol Güneş'i bombaladı
Ümit Özat, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içi oynadıkları Beşiktaş maçından sonra siyah-beyazlıların teknik direktörü
Şenol Güneş'le yaşadıkları tartışmaya değinen Özat, şöyle konuştu:

Ben dışarıyla ilgilenmiyorum. Dışarısı benimle ilgileniyor. Benim bir şey yaptığım yok. Bu maça gölge düşürmek istemem. Bir adam 3-5 ayakkabının lafını yapar mı? Böyle ayıp bir şey olur mu? Bir teknik adam konuk takıma hoş geldin demez mi? Büyüklükten küçüklükten bahsedenler bu mu?

Ekmek yediğim kulüp için cevap veriyorum. Ben kimim ki Beşiktaş'a laf söyleyeyim. Benim derdim Beşiktaş değil. Bir kişiye vermiş olduğum cevap. O ki daha fazla kalabalığı arkasına alıyor ama yarın birgün bu değişebilir.'


'BURSASPOR'UN BAŞINDAYKEN İSTANBUL'UN HAVASI KİRLİ DİYORDU'  


Yüksek bütçeli takımların hakemlerden şikayet etme hakkının bulunmadığını savunan Özat, "O ki Bursaspor'un başındayken, 'İstanbul'un havası kirli' diyordu.

Şimdi o havayı fazla teneffüs etmişsin. Bunu bir kişiyi kastederek söylüyorum. Bana göre hakem bugün mükemmel maç yönetti. Benim işim sahada çalışmak. Laf yarışında da kimseden eksik kalmam. İsterlerse 25 milyon değil, 25 milyar kişi olsunlar. Bu zat açıklama yapmış, 'büyüklük, küçüklük' falan diye.

'Büyüklük 3 ayakkabının lafını etmek mi? Büyüklük hakemin verdiği kararda 'Fenerbahçe maçında bunu vermiyorsun' demek mi? Büyüklük kolunun altında kitap taşımak değil kalpten gönülden gelir. Orada bugün bu güçle konuşabilirsin. O kirli havayı herkesten fazla teneffüs etmişsin ki herkesten fazla uyum sağlamışsın." ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE'NİN SAVUNMASINI GEÇMEK ATOMU PARÇALAMAKTAN ZOR'


Ümit Özat, bugün 2 gol atarak bir puan aldıkları Fenerbahçe'nin savunmasını övdü. Karşılaşmanın bu kadar gollü geçeceğini düşünmediğini anlatan Özat, "Fenerbahçe'nin takım savunmasını geçmek atomu parçalamaktan daha zor. Aykut hoca büyük iş yapmış. Uzun vadede bu onlara başarı getirecektir." diye konuştu.

Fenerbahçe'de futbolculuk döneminde uzun süre kaptanlık yaptığını hatırlatan Özat, "Her ne kadar koridorda resmim olmasa da 100. yıl şampiyonluğunda kaptanlık yaptım. Ben Gençlerbirliği'nin başarısı için mücadele ediyorum.

İlk yarının sonunda nahoş olaylar oldu. Karşımızdaki insanlar büyüklerimiz ama bazen kötü durumlar oluyor. Bu tarz durumlarda sessiz kalırsanız ekmek yediğiniz yer bir şeyler der, konuşsanız nankör diyorlar.

Bunlar hoş olaylar değil. Aykut ağabey de büyük centilmenlik yapıp tebrik etti. Ona da başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu. Özat, oyuncusu Kamal Issah'ı da ikinci sarı kartı görmemesi için çıkardığını söyleyerek sözlerini tamamladı.


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