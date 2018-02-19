Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Ümit Özat'tan açıklamalar

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Biz artık kendi göbeğimizi kendimiz kesecek bir durumdayız” vurgusunu yaparak son dönemde gündeme gelen çocuk istismarı olayları ile ilgili, 'Çocuk istismarına kalkışanları direkt Taksim'in ortasında ibrete alem olsun diye sallandıracaksın' dedi

19 Şubat 2018, Pazartesi 23:55
Ümit Özat'tan açıklamalar
Spor Toto Süper Lig’de 22. haftanın son müsabakasında Gençlerbirliği sahasında Göztepe’yi konuk etti. Gençlerbirliği sahadan 3-0 galip ayrılırken maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, İyi bir oyun oldu ve kazanmak güzel. Çalıştığımız yerlerden goller geldi. Topa hakim olmayı hedefledik ve başardık diye düşünüyorum.

Oyuncularımın ayaklarına sağlık. Taraftarım bana destek verirse huzurlu oluyorum. Her takım taraftarıyla güzeldir. Gol yemediğimiz her maç bizim için galibiyet değerinde.

Çok sancılar çektik. Alt tarafa göre yaklaşık bir buçuk maç gibi bir avantajımız var. Biz artık kendi göbeğimizi kendimiz kesecek bir durumdayız. Ayrıca, daha hazır olmalarını beklediğim oyuncular var” ifadelerini kullandı.


'TAKSİM'İN ORTASINDA SALLANDIRACAKSIN'


Son dönemde gündeme gelen çocuk istismarına da değinen Teknik Direktör Özat, “Bu işin su götürür tarafı yok direkt idam cezası gelecek, kim çocuk istismarına kalkışıyorsa onu direkt Taksim'in ortasında sallandıracaksın.

İnsanların canı yanıyor. Tabii ki burada ailelerin çocuklara susmayı değil konuşmayı öğretmesi lazım. Çocuklar bizim geleceğimiz. Bunları yapanların Taksim’in göbeğinde ibrete alem olsun diye sallandırılması lazım” şeklinde konuştu.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Arsenal'dan rekor sponsorluk anlaşması

Arsenal'dan rekor sponsorluk anlaşması
Giuliano'dan mill takım açıklaması

Giuliano'dan mill takım açıklaması
Gençlerbirliği- Göztepe maçı özeti

Gençlerbirliği- Göztepe maçı özeti
Süper Lig'de haftanın görünümü

Süper Lig'de haftanın görünümü
Beşiktaş Talisca için harekete geçti

Beşiktaş Talisca için harekete geçti
Dünyanın en ünlü 10 tribünü açıklandı

Dünyanın en ünlü 10 tribünü açıklandı
Bayern Münih - Beşiktaş maçı öncesi yorumlar

Bayern Münih - Beşiktaş maçı öncesi yorumlar
Bayern Münih - Beşiktaş maçı öncesi Kara Kartal'ın Avrupa karnesi

Bayern Münih - Beşiktaş maçı öncesi Kara Kartal'ın Avrupa karnesi
Bayern Münih - Beşiktaş maçının İddaa oranları açıklandı

Bayern Münih - Beşiktaş maçının İddaa oranları açıklandı
Bayern Münih'de Manuel Neuer çalışmalara başladı

Bayern Münih'de Manuel Neuer çalışmalara başladı
Beşiktaş'a Münih'te yoğun ilgi

Beşiktaş'a Münih'te yoğun ilgi