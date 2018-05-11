Ümit Özdağ: 16 Nisan Referandumu'nu 24 Haziran'da temizleyeceğiz
Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Türkiye'nin 16 Nisan´da küçük bir referandum yaşadığını dile getirerek 24 Haziran’da bunu temizleyeceklerini söyledi
Türk halkının desteği ile önüne konulan engeli aşa aşa bu güne kadar geldiklerini belirten Ümit Özdağ, "İYİ Parti Mersin'de birinci parti olacak. Anamur’da da bir rekor kıracağız inşallah. İYİ Parti´nin önüne konulmak istenen her türlü tuzağa adım adım aşa aşa her ileriye doğru attığımız adımda, seçmenin desteğini daha fazla arkamıza alarak ilerliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, büyük bir özgüvenle bu noktaya geldik ve Türk halkının desteği de her geçen gün kendisini ortaya koyuyor. En son bunu Cumhurbaşkanı adaylığı için imza atma sürecinde yaşadık. Seçmeni, Türk halkını, imza verenlerin terörist örgütle ilişkili olabileceğine dair tehdit etmelerine rağmen gereken 100 bin imzayı 6 saat içerisinde ulaştı. Sayın Akşener 'Bu verilmiş en güzel birinci cevaptı' dedi. Verilecek en güzel ikinci cevabı da seçim akşamı sandıklar açıldığında, bütün dünya görecek" diye konuştu.
Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)