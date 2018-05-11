Ümit Özdağ: 16 Nisan Referandumu'nu 24 Haziran'da temizleyeceğiz

Senim Tanay

İYİ Parti'nin "Tamam mı devam mı?" adlı konferansında partililerine seslenen Ümit Özdağ, "Referandum öncesinde de Anamur´a gelmiştim. Anamur hem partimi hem de demokrasi adına önemli bir ilçemizdir. Türkiye 16 Nisan´da küçük bir referandum yaşadı, 24 Haziran'da bunu temizleyeceğiz" dedi.Türk halkının desteği ile önüne konulan engeli aşa aşa bu güne kadar geldiklerini belirten Ümit Özdağ, "diye konuştu.