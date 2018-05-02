Ümraniye'de silah sesleri

Büşra Kamış

'deki araç muayene istasyonunda yaşanan silahlı kavganın ardından 4 kişi gözaltına alındı.Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların panik içinde kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Ümraniye'deki araç muayene istasyonunda yaşanan silahlı kavganın ardından 4 kişi gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı belirlenen bir adet pompalı av tüfeği, sopa ve pala olarak bilinen kesici alet ele geçirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürerken araç muayene istasyonundaki işlemler durdu.Öte yandan silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların panik içinde kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.