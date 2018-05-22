Ümraniye Devlet Hastanesi önünde dehşet anları

İstanbul'da Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Acil servisi önünde silah saldırgan, bir kişiyi kafasından vurdu

22 Mayıs 2018, Salı 13:03 Son Güncelleme: 22 Mayıs 2018, Salı 13:25
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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi.



Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önünde bir kişi silahlı saldırıya uğradı. 6-7 el ateş açan saldırgan kaçarken başından ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.



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