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Ümraniye'ye ikinci metro müjdesi

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun, birinci etabı olan Üsküdar - Ümraniye - Yamanevler kısmı kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılmıştı. Ümraniye-Dudullu-Bostancı Metro Hattının Tünel Birleştirme Töreni ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti İstanbul milletvekilleri ve partinin bazı ilçe başkanları, İBB mühendisleri ve çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. 

Ümraniye'ye ikinci metro müjdesi
Tünellerin birleştiği, ray montajının yapıldığı programda bir konuşma gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “İstanbul’da yaşayan vatandaşların en büyük sorunu ulaşım sorunudur. Biz de belediye olarak 14 yıldır ulaşımın rahatlaması için çok ciddi bir emek harcıyoruz” dedi. Metronun maliyetinden ve yapılan çalışmalardan da detaylıca bahseden Mevlüt Uysal, “Dudullu İstasyonu'nda çalışmalar bittikten sonra birbirine bağlanan ilçeler sayesinde mesafeler daha da kısalmış olacak” dedi.

Uysal, 2023 yılına kadar İstanbul’da 1000 km’lik metronun işler hale gelmesini hedeflediklerini belirterek " 9 metro istasyonunu kapsayan bu metromuzun çalışmaları tamamlandıktan sonra 2019 yılında hizmete girmiş olacak. Hedefimiz metroyu hızlı bir şekilde yapmak ve İstanbul’un ulaşım sorununu çözmek” diyerek metronun şimdiden hayırlı olmasını diledi.Tören sonrası Ümraniye-Dudullu-Bostancı Metro Hattı’nın tünelleri birleşerek, ray montajı çalışmaları başladı" diye konuştu. 

Ümraniye-Dudullu-Bostancı Metro Hattının Tünel Birleştirme töreninde, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Osman Boyraz, Hasan Turan, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı İsa Mesih Şahin, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Av. Mustafa Naim Yağcı, AK Parti Ümraniye İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Taşçı, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, İBB Mühendisleri ve çalışanları hazır bulundu.

 DHA


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