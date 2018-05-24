Olay, 06.45 saatlerinde, Ümraniye Topağacı Mahallesi, Hisar Caddesi üzerinde meydana geldi. Hsan Koç’a ait olduğu öğrenilen 34 AGB 093 plakalı hafif ticari araç, park halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten bir anda alev aldı. Evin önünde yanan otomobilden sıçrayan alevler doğalgaz kutusuna da sıçradı. Olayı gören komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile ve evin doğalgaz hattına müdahale etti. Yangın yaklaşık bir satlik çalışma sonunda söndürülürken yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

ÖNCE ARAÇ YANDI DAHA SONRA DOĞAL GAZ KUTUSUNA SIÇRADI

Otomobilin sahibi Hasan Koç sabah komşuların bağırmasıyla birlikte uyandıklarını belirterek “ Komşular bize bağırdı, kalktık baktık ki arabamız ve evimiz yanıyordu. Yangın önce araçtan çıktı daha sonra doğal gaz kutusuna sıçradı. Aracımı daha yeni almıştım 6 aylık bir araç evinde çevresi yandı ne kadarlık bir zararımız var bilmiyoruz” dedi

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.