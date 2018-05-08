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Umut Bozok'tan transfer itirafı: Galatasaray!

Umut Bozok, Türkiye'ye transfer olması halinde gideceği kulübün taraftarı olduğu Galatasaray olduğunu açıkladı.

Umut Bozok'tan transfer itirafı: Galatasaray!
Bu sezon Fransa Ligue 1'e yükselmeyi başaran Nimes'te forma giyen Umut Bozok, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bozok, bir gün Türkiye'ye transfer olup olmayacağı hakkında konuştu. 

Canal +' daki bir programa konuk olan Bozok, transferiyle ilgili açıklamalarda bulunurken, Türkiye'ye transfer olup olmayacağı sorusuna, "Bugün için Türkiye'nin benim adıma doğru yer olduğunu sanmıyorum. Ama bir gün yolum düşecek olursa oynayacağım takımın taraftarı olduğum Galatasaray olacağını düşünüyorum" cevabını verdi.

21 yaşındaki forvet Umut Bozok, 2016 yılında Metz'in B takımından Consolat'a transfer olduktan sonra 2017'de Nimes'in yolunu tuttu. Bu sezon Ligue 2'de Nimes formasıyla 35 maçta 24 gol atarken, iki de asist yaptı.


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