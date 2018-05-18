Umut Oğuz önce evlendi sonra evlenme teklifi etti

Umut Oğuz, geçen ay evlendiği, evlendikten bir hafta sonra da tiyatro sahnesinde evlenme teklif ettiği Sevilay Oğuz’la önceki gün Nişantaşı’nda alışverişteydi. Eşiyle City’s’deki mağazaları dolaşırken muhabirlerle karşılaşan Umut Oğuz, şunları söyledi:

'DÜĞÜN KASIMDA OLACAK'

“Sevilay’la ani bir karar aldık, herkesten gizli evlendik. Öncesinde evlenme teklif etmemiştim, onun için sonra sahnede sürpriz yaptım. Önümüzdeki hafta da ailesinden istemeye gideceğim. Kasımda düğün olacak. Aşkın keyfini sürüyoruz.”