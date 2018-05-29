Unai Emery, Beşiktaş'ın yoluna taş koydu!

Beşiktaş’ın istediği Stephan Lichtsteiner’de Arsenal da devreye girdi. Oyuncu tatil dönüşü karar verecek.

29 Mayıs 2018, Salı 13:34
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Juventus'la olan sözleşmesi biten 34 yaşındaki Stephan Lichtsteiner’e, Beşiktaş talip olmuştu. Teknik Direktör Şenol Güneş’in istediği sağ bek için ideal bir oyuncu profilindeki Lichtsteiner’in transferinin önünde fazla bir engel yoktu. Ancak Arsenal’in son dakikada devreye girmesi Beşiktaş’ın bu oyuncuyu transfer etmesini de güçleştiriyor. 

HENÜZ KARAR VERMEDİ 

İngiliz basınına göre Wenger’den sonra Arsenal’in başına geçen Unai Emrey, bu konuda ısrarlı. Yıldız oyuncu tatil dönüşü kararını verecek.

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