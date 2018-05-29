Juventus'la olan sözleşmesi biten 34 yaşındaki Stephan Lichtsteiner’e, Beşiktaş talip olmuştu. Teknik Direktör Şenol Güneş’in istediği sağ bek için ideal bir oyuncu profilindeki Lichtsteiner’in transferinin önünde fazla bir engel yoktu. Ancak Arsenal’in son dakikada devreye girmesi Beşiktaş’ın bu oyuncuyu transfer etmesini de güçleştiriyor.

HENÜZ KARAR VERMEDİ

İngiliz basınına göre Wenger’den sonra Arsenal’in başına geçen Unai Emrey, bu konuda ısrarlı. Yıldız oyuncu tatil dönüşü kararını verecek.