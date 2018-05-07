Unbreakable Kimmy Schimidt final yapıyor!

Elif Bayram

Başrollerinde Ellie Kemper, Titus Burgess ve Carol Kane gibi isimleri barındıran dizinin 4. sezonunun önceki sezonlar gibi 13 bölümden oluşacağı ve 4. sezonun iki parça halinde yayınlanacağı da belirtildi.30 Mayıs’ta 4. sezonunu açacak dizi ilk altı bölümünü yayınlayacak, kalan yedi bölümün ise kış aylarında yayınlanması bekleniyor. Bununla birlikte dizinin yönetici yapımcılarından Robert Carlock, nihai finalin bir filmle yapılmasını düşündüğünü belirtti. Ancak bu konuda kesin bir karar verilmiş değil ve normal dizi olarak finalin herkesi memnun edeceğini belirtmeyi de ihmal etmedi.