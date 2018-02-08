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Unicaja Malaga - Anadolu Efes (Maç özeti)

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, İspanya'da Unicaja Malaga'ya 81-68 mağlup oldu

Unicaja Malaga - Anadolu Efes (Maç özeti)
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında deplasmanda Unicaja Malaga ile karşı karşıya geldi.
Temsilcimiz Anadolu Efes, Unicaja Malaga'ya 81-68 mağlup oldu.

Maça iyi başlayan taraf Unicaja Malaga oldu. McCollum üzerinden hücum eden Anadolu Efes, sayı bulmakta zorlanırken Malaga, forvetleriyle ilk çeyreği 23-12 öne geçti.


TOP KAYIPLARI CAN YAKTI


İkinci periyotta ise Doğuş ve Dragic’in oyunda olduğu dakikalarda savunma sertliğini artıran temsilcimiz, farkı eritmeye başladı. Efes’e Waczynski ile cevap veren Malaga oyun kontrolünü yeniden ele aldı. Devrenin sonuna doğru top kayıpları yapan Efes, ilk yarıyı da 40-28 geride tamamladı.

Anadolu Efes ikinci yarıda hücumdaki ritim bulurken 17’ye kadar çıkan fark bir anda 2'ye kadar indi. Ancak kritik anlarda Malaga adına bir kez daha sahneye çıkan Waczynski dış atışlarıyla takımına hayat verdi. Farkı yeniden 10’a çeken ev sahibi, son 2 dakikayı da rahat oynayarak karşılaşmayı kazandı: 81-68


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