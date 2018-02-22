UNICEF Başkan Yardımcısı Justin Forsyth istifa etti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Başkan Yardımcısı Forsyth, daha önceki görevinde "kadınlara uygunsuz davranışlarda bulunduğunun" gündeme gelmesinin ardından görevinden ayrıldı

UNICEF Başkan Yardımcısı Justin Forsyth istifa etti
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Başkan Yardımcısı Justin Forsyth, daha önce başkanlığını yaptığı "Çocukları Koruyun" adlı yardım organizasyonunda "kadınlara uygunsuz davranışlarda bulunduğunun" gündeme gelmesinin ardından istifa etti.

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, Forsyth'in görevinden ayrıldığı kaydedildi.


SUÇLAMALARI KABUL ETTİ


Konuyla ilgili açıklama yapan Forsyth de görevi bıraktığını ancak bunun sebebinin "daha önceki hataları olmadığını" savundu. Kurumuna zarar vermemek için istifa ettiğini belirten Forsyth, hakkındaki iddialarla ilgili olarak da "zamanında uygun olmayan ve düşüncesiz bazı yorumlar yaptığını" kabul etti.
 

"KOŞULSUZ ŞEKİLDE ÖZÜR DİLERİM"


Forsyth, "Şunun altını çizmek isterim ki Çocukları Koruyun'da yaptığım hatalardan dolayı UNICEF'teki görevimden ayrılıyor değilim. Bu konu uygun şekilde yıllar önce çözüldü. İlgili kişilerden yüz yüze koşulsuz şekilde özür diledim. Bir kez daha özür diliyorum." ifadelerini kullandı.


FORSYTH NEYLE SUÇLANIYOR?


Forsyth, İngiltere merkezli "Çocukları Koruyun" (Save the Children UK) adlı yardım organizasyonunun başkanlığını yaptığı dönemde, kurumda çalışan 3 kadına 2011 ve 2015 yıllarında uygunsuz söz ve davranışlarda bulunmakla suçlanıyordu. İngiltere'de tartışma konusu olan Forsyth, son iki yıldır UNICEF'te başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

 


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