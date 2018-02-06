UNICEF, Suriyeli çocuklara maddi yardım için Ethereum madencilerine oyun oynatacak

UNICEF, Suriyeli çocuklara yardım etmek için bilgisayar oyunu oynayacak bir ekip kurdu. Oyun oynandıkça kripto para Ethereum madenciliği yapan sistem sayesinde Suriyeli çocuklara maddi kaynak üretilecek

UNICEF, Suriyeli çocuklara maddi yardım için Ethereum madencilerine oyun oynatacak
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından başlatılan pilot projeyle, Suriyeli çocukların ihtiyaçları için gereken fon, kripto para birimi Ethereum üzerinden toplanacak.

Bitcoin'ın ardından piyasa hacmi en yüksek olan kripto para birimi olan Ethereum ile ilişkilendirilecek projede UNICEF'in yanı sıra diğer BM teşkilatları da blok zinciri teknolojisiyle destek verecek. Böylelikle yardım toplama kampanyasında büyük bir yeniliğe imza atılmakla kalınmayacak finansal işlemlerdeki şeffaflık da sağlanmış olacak.

Habertürk'ün haberine göre, blok zinciri teknolojisi kripto para altyapılarında varlık ve işlemlerin kaydını aracı gerektirmeden tutabilmesi ve doğrulayabilmesi nedeniyle hayati bir teknoloji.
 

ŞİMDİDEN 900 EURO ÜRETİLDİ


Fiyatlardaki yüksek dalgalanma nedeniyle kripto paraların saygınlığına dair şüpheler olsa da insani yardım organizasyonlarının dev bütçeler ve paranın çabuk sirkülasyonunu gerektiren karmaşıklaşan yapısı nedeniyle büyüme potansiyeli şüphe götürmüyor.
UNICEF ise bu teknolojiden sıra dışı bir yöntemle faydalanacak. Suriyeli çocuklara yardım için krip para madenciliği yapacak bilgisayar oyunu tutkunlarıyla anlaşan BM şimdiden 900 euro üretmeyi başardı.
 

1.4 MİLYON DOLAR GIDA YARDIMI YAPILMIŞTI


Şu an 62 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Ethereum, kripto para piyasalarının rekor kırdığı 2017 sonlarında 100 milyar dolarak yaklaşarak Starbuck gibi pek çok uluslararası şirketi geçmişti ancak UNICEF, daha ziyade Ethereum'un dağıtılmış işlem sistemi gibi işleyebilmesiyle ilgileniyor.

Akıllı kontratlar dönemine yol açabilecek şeffaflık, düşük maliyet, hız ve üzerinde mutabık kalınan yerine getirildiğinde yüksek güvenilirliğe sahip olduğu vurgulanan Ethereum daha önce Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yardım amaçlı kullanılmıştı.
Ürdün'deki Suriyeli mültecilere yardım götürmek isteyen Birleşmiş Milletler retine tarayıcılar kullanarak ülkedeki 10 bin Suriyeli göçmenin 1.4 milyon dolar gıda yardımını süpermarketler sayesinde süratle almasını sağlamıştı.


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