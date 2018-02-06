UNICEF, Suriyeli çocuklara maddi yardım için Ethereum madencilerine oyun oynatacak

ŞİMDİDEN 900 EURO ÜRETİLDİ

1.4 MİLYON DOLAR GIDA YARDIMI YAPILMIŞTI

Nazlı Erdol

(UNICEF) tarafından başlatılan pilot projeyle, Suriyeli çocukların ihtiyaçları için gereken fon,birimiüzerinden toplanacak.'ın ardından piyasa hacmi en yüksek olan kripto para birimi olanile ilişkilendirilecek projede'in yanı sıra diğer BM teşkilatları da blok zinciri teknolojisiyle destek verecek. Böylelikle yardım toplama kampanyasında büyük bir yeniliğe imza atılmakla kalınmayacak finansal işlemlerdeki şeffaflık da sağlanmış olacak.Habertürk'ün haberine göre, blok zinciri teknolojisi kripto para altyapılarında varlık ve işlemlerin kaydını aracı gerektirmeden tutabilmesi ve doğrulayabilmesi nedeniyle hayati bir teknoloji.Fiyatlardaki yüksek dalgalanma nedeniyle kripto paraların saygınlığına dair şüpheler olsa da insani yardım organizasyonlarının dev bütçeler ve paranın çabuk sirkülasyonunu gerektiren karmaşıklaşan yapısı nedeniyle büyüme potansiyeli şüphe götürmüyor.UNICEF ise bu teknolojiden sıra dışı bir yöntemle faydalanacak. Suriyeli çocuklara yardım için krip para madenciliği yapacak bilgisayar oyunu tutkunlarıyla anlaşan BM şimdiden 900 euro üretmeyi başardı.Şu an 62 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Ethereum, kripto para piyasalarının rekor kırdığı 2017 sonlarında 100 milyar dolarak yaklaşarak Starbuck gibi pek çok uluslararası şirketi geçmişti ancak UNICEF, daha ziyade Ethereum'un dağıtılmış işlem sistemi gibi işleyebilmesiyle ilgileniyor.Akıllı kontratlar dönemine yol açabilecek şeffaflık, düşük maliyet, hız ve üzerinde mutabık kalınan yerine getirildiğinde yüksek güvenilirliğe sahip olduğu vurgulanandaha önce) tarafından yardım amaçlı kullanılmıştı.Ürdün'deki Suriyeli mültecilere yardım götürmek isteyen Birleşmiş Milletler retine tarayıcılar kullanarak ülkedeki 10 bin Suriyeli göçmenin 1.4 milyon dolar gıda yardımını süpermarketler sayesinde süratle almasını sağlamıştı.