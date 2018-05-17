UNICEF’ten çocuklar için çağrı

UNICEF Genel Direktörü Henrietta H. Fore çatışmalı bölgelerde yaşayan çocuklarla ilgili açıklama yaptı. “Gazze’de, martın başından beri protesto gösterilerinde çocukların öldüğünü ve yaralandığını gördük. Pazartesi günü, 2014 Gazze savaştan bu yana en ölümcül gün olduğu söylenen olayda çok fazla çocuk ölümleri ve yaralanması rapor edildi” denilen açıklamada, Orta Afrika Cumhuriyeti’den Güney Sudan’a, Suriye’den Afganistan’a, çatışma ortamlarında çocuklara yönelik saldırıların hız kesmeden sürdüğü, çocukların korunamadığı vurgulandı.

UNICEF Genel Direktörü Fore’nin yaptığı değerlendirmede, özetle şunlar yer aldı:

4.3 MİLYON ÇOCUK RİSK ALTINDA

“Çocuklar açısından ölümcül yanları hiç dikkate alınmadan her tür savaş yöntemine başvuruldu. Okullara, hastanelere ve diğer sivil tesislere yönelik gelişigüzel saldırılar, kaçırma olayları, çocukların silah altına alınmaları, ablukalar, gözaltında istismar ve insani yardımlara izin verilmemesi artık sıradan olaylar haline geldi. Örneğin, Yemen’de ileri sürülenlere göre, içinde bulunduğumuz yılın başından bu yana çatışmaların sonucu olarak 220 çocuk öldürülmüş, 330’dan fazla çocuk da yaralanmıştır. Bugün yaklaşık 4.3 milyon çocuk açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya ve bu da 2017’deki düzeylere göre yüzde 24 artış anlamına geliyor.

GAZZE’DE ÇOK FAZLA ÇOCUK ÖLÜMÜ RAPOR EDİLDİ

Suriye’de barış umudu hala yok. Yılın ilk üç ayında hastanelere ve sağlık tesislerine 70’ten fazla saldırı teyit edildi. Çatışmaların başlangıcından bu yana 300’den fazla eğitim kurumu saldırılara maruz kaldı. Yaklaşık 5.3 milyon çocuk kendi ülkesinde yerinden olmuş ya da mülteci durumuna düşmüşken 850 bin kadar çocuk da abluka altına alınmış ya da ulaşılması güç yörelerde yaşıyor. Gazze’de, martın başından beri protesto gösterilerinde çocukların öldüğünü ve yaralandığını gördük. Pazartesi günü, 2014 Gazze savaştan bu yana en ölümcül gün olduğu söylenen olayda çok fazla çocuk ölümleri ve yaralanması rapor edildi. Bangladeş’te, Myanmar’da yakınlarda görülen kırımlardan sağ kurtulan 400 binden fazla mülteci çocuk insani yardımlara muhtaç. (Hürriyet)