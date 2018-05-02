Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Üniversite mezunu oranında 31'inciyiz

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) yayınladığı 30-34 yaş arasında üniversiteye katılım oranlarına göre Türkiye, İtalya ve Romanya’yı geride bırakarak yüzde 27.3 ile 33 ülke arasında 31’inci oldu

02 Mayıs 2018, Çarşamba 17:10
Üniversite mezunu oranında 31'inciyiz
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) 30-34 yaş arasında yükseköğretime katılanların oranını yayınladı. Buna göre Litvanya yüzde 58 ile ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 55.8 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve yüzde 53.7 ile İzlanda takip etti. Avrupa Birliği (AB) ortalaması ise yüzde 39.9 oldu.


TÜRKİYE’DE 10 GENÇTEN 3’Ü ÜNİVERSİTE MEZUNU


AB üyeleri ile birlikte Türkiye, Norveç, İsviçre ve Makedonya gibi ülkelerle ilgili de güncel veriler paylaşıldı. Türkiye; 30-34 yaş grubunda yükseköğretime katılım oranında, İtalya ve Romanya’yı geride bırakarak yüzde 27.3 ile 33 ülke arasında 31’inci sırada yer buldu. Yani bu yaş grubunda Türkiye’de her 10 gençten 3’ü üniversite mezunu. 


GELİŞMİŞ EKONOMİLER GERİDE KALDI


AB’nin Almanya, İngiltere, Fransa ve İspanya gibi en fazla nüfuslu, gelişmiş ülkeleri de ilk 10’a giremedi. Bunlar arasında en iyi performansı yüzde 48.3 ile İngiltere elde ederken Fransa’da bu oran yüzde 44.3, İspanya’da yüzde 41.2 ve Almanya’da ise yüzde 34 oldu. İtalya ise yüzde 26.9 ile Türkiye’nin de gerisinde kendine yer buldu. (Hürriyet)

İLK 5
 
ÜLKE ORAN (Yüzde)
Litvanya 58
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 55.8
İzlanda 53.7
İrlanda 53.5
İsviçre 52.8

SON 5 (AB ORTALAMASI)
 
ÜLKE ORAN (Yüzde)
AB ORTALAMASI   39.9
Malta 30
Hırvatistan 28.7
Türkiye 27.3
İtalya 26.9
Romanya 26.3


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