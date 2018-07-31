Üniversite öğrencisi genç kamyonetle çarpışarak hayatını kaybetti

Taksirle ölüme sebep olma suçundan gözaltına alınan kamyonet sürücüsü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Uludağ Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda eğitim gören 24 yaşındaki Emre Aydoğan çalıştığı yüzme havuzundan çıkarak evine gitmek istedi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI

Motosikleti ile seyir halinde olan Emre Aydoğan, Beşevler mevkiinde karşı yönden gelen kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan Aydoğan kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Sefer Bego, sevk çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BURSA (İHA)



