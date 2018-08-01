Üniversite öğrencisi kızın darp edilip, araçtan atıldığı iddiası

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Sıla Bayram, kız arkadaşı Y.M.'nin arkadaşları olan iki genç ile tanıştı. Sıla Bayram, arkadaş grubu içerisinde olan C.K.'nın davranışlarından rahatsız olunca evine gitmek istedi.

Kişi iddiaya göre, genç kızın evine gitmesine izin vermeyerek kapıyı kilitledi. C.K. ile Bayram arasında tartışma çıktı. Sıla Bayram, adamın bir anlık dalgınlığından yararlanarak kaçtı.

Kendi evine gitmek için yola çıkan genç kızı takip eden C.K., darp ederek zorla aracına bindirdi. C.K., darp etmeyi sürdürdüğü Bayram'ı evinin önünde araçtan attı. Bayram, polisi arayarak yardım istedi. Gelen polis ekipleri C.K.'yı gözaltına aldı. Bayram'ın şikayetçi olduğu C.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Sıla Bayram ise darp raporu aldıktan sonra karakolda ifade verdi. Yaşadıkları nedeniyle travma yaşadığını ifade eden Bayram, şöyle konuştu:

"Arkadaş gurubuyla evde oturuyorduk. Benim de o gün yeni tanıdığım insanlar da evde vardı. Kız arkadaşım gelmem için çok ısrarcı olunca gitmiştim. İlerleyen saatlerde o evde bulunmak istemedim ve dışarı çıkmak istemedim. C.K., benim çıkmama izin vermedi. Kapıyı kilitledi ama ben bir şekilde kaçtım. Sonra aracıyla peşimden gelip beni darp etti. Zorla araca bindirerek darp etmeye devam etti ve evimin önünde beni aşağıya attı. Ben tek başına öğrenciyim ve korkuyorum. Bunun travmasını çok yaşıyorum. Bir şekilde eve çıktım. Polise ve aileme haber verdim."

'UZAKLAŞTIRMA CEZASI VERİLMEDİ'

Yaşadıklarını kendisine bir ders niteliğinde olduğunu söyleyen Bayram, talep etmesine rağmen şüpheli kişiye evine ve kendisine karşı uzaklaştırma cezası verilmediğini ifade etti. Bayram, "Bana ağza alınmayacak küfürler etti, tehditler etti" dedi.

Talep etmesine karşın şüpheli kişiye evine ve kendisine karşı uzaklaştırma cezası verilmediğini söyleyen Bayram, "C.K., beni kim alabiliyormuş. Hadi beni aldır' şeklinde cümleler kurdu. Ben tedbir kararı istedim ama hiçbir ses çıkmadı. Tek başına öğrenciyim ve korkuyorum. Evimin penceresini dahi açamıyorum. Uykularımdan sıçrayarak uyanıyorum. Bu benim başıma geldi, bir daha kimsenin başına gelmesin" diye konuştu.

BAŞSAVCILAKTAN YAZILI AÇIKLAMA

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Mağdur genç kadının olayla ilgili beyanlarında, şüpheli hakkında tedbir kararı verilmediği yönünde haberler üzerine basın açıklaması yapma gereği duyulduğunu ifade eden Başsavcı Yağız, Zonguldak 2’nci Aile Mahkemesi’nin şüpheli hakkında ’mağdura 180 gün yaklaşmama cezası’ verdiğini belirtti.

Olayın ardından gerekli soruşturmanın anında başlatıldığını ifade eden Başsavcı Hakan Yağız, şunları kaydetti:

"Zonguldak il merkezinde habere konu mağdur ve şüpheli arasında meydana gelen olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile olayın kolluk güçlerine intikali ile gerekli soruşturma işlemleri derhal başlatılmıştır. Mağdurun talebi doğrultusunda Zonguldak 2’nci Aile Mahkemesi’nin 30/07/2018 tarih, 2018/268 sayılı kararı ile şüpheli hakkında tedbir kararı verilmiştir. Şüphelinin mağdura karşı tehdit, hakaret, aşağılamaya yönelik veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, mağdurun bulunduğu konuta, okula ve iş yerine, mağdurun yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere, çocuklarına 180 gün süre ile yaklaşmamasına karar verilmiştir. Şüphelinin karara uymadığı takdirde 3 günden 10 güne kadar, tekrarı halinde 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsi cezası ile cezalandırılabileceği taraflara tebliğ edilmiştir."



