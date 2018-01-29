Üniversite öğrencisine tacizde bulunan sapığın ailesinden şok sözler!



'BANA DOKUNDU'

İŞLEM YAPILMADI

Adem Özdoğan

Ankara’da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kadın, otobüsten inip evine yürümeye başladı. Bu sırada aynı otobüste bulunan Sertaç Ç. tarafından takip edildi. Evinin önüne gelen kadın, kapı zilini çaldığında arkadan yaklaşan Sertaç Ç. kadına saldırdı. Mağdur kadın sokağa bakan ev ve iş yerlerindeki kameraların görüntülerini toplayarak karakola gidip şikayetçi oldu.Ama iddiasına göre, karakoldan “Kaç milyonluk şehirde nasıl bulacağız?” yanıtını aldı. Bunun üzerine sosyal medyada “Tacizcimi arıyorum” mesajını paylaşan kadın, ailesinin tedirginlik yaşadığını, annesinin “Etek giymesen” dediğini, babasının “Karakola gidip şikayetçi olacağına emin misin, boşuna uğraşma” uyarısında bulunduğunu aktardı. Buna rağmen şikayetçi olduğunu ancak sonuç alamadığını belirten kadın, kamera kayıtlarını sosyal medyada paylaştı.Binlerce kez paylaşılan mesaj sonunda polis, saldırgan Sertaç Ç.’yi yakaladı.Tutuklanan saldırgan Sertaç Ç. ilk duruşmada ‘pişmanlık’la cezadan kurtulmaya çalıştı. Kamera görüntüleriyle eylemi sabit olan sanık, “Suçlamayı kabul ediyorum. Bir anlık gafletle suçu işledim. Olay günü evime kestirme yoldan gitmek için güzergahımı değiştirdiğimde tanımadığım kadını gördüm. Arkasından yaklaşıp ona elimle dokundum. Ama pişman olup uzaklaştım” dedi. Mağdur kadın ise saldırganın kendisini tutarak çektiğini, bedenine dokunduğunu, bağırması üzerine kaçtığını anlattı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.Sanığın savunmasının aksine yakınları duruşma çıkışında genç kadına hakarette bulunarak, “Böyle o.. gibi giyinirsen başına bunlar gelir” dedi. Duruşma salonu çıkışında adliye polisi ile çevik kuvvet polisinin bulunmasına, ‘Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ üyelerinin uyarısına rağmen hakarette bulunanlara işlem yapılmadı. Polis “Duymadım” diyerek tutanak düzenlemedi. Şikayette bulunması beklenen platformun avukatı Rüya İnanır şunları söyledi: “T. 7 aralık 2017’de evinin önünde cinsel saldırıya uğradı. Yargılama başladı. Sanık cezada indirim yapılabileceği düşüncesiyle pişman olduğunu belirtti. Duruşma bitiminde sanığın ailesi müştekiye saldırmaya çalışarak ‘Böyle giyinirsen başına her şey gelir’ benzeri sinkaflı sözler sarfettiler. Amacımız bu zihniyetle mücadele etmek. Kadınların kıyafetleri ya da dışarıda olduğu saatler şiddeti ve saldırıyı meşrulaştıramaz. T.’nin ifade ettiği gibi evinin önünde, en güvende hissetmesi gereken yerde artık kadınlar kendilerini güvende hissedemiyor. Kadınları davanın ve özgürlüklerinin takipçisi olmaya çağırıyoruz.” dedi.