Üniversite öğrencisinin tavuklu pilav yedikten sonra ölümüne soruşturma açıldı

İzmit'te, tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan, hastanede gördüğü tedavinin ardından evine giden üniversite öğrencisi Hayrettin Ömeroğlu (26) yaşamını yitirdi. Ömeroğlu'nun seyyar satıcıdan tavuklu pilav yediği öğrenilirken, Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

Üniversite öğrencisinin tavuklu pilav yedikten sonra ölümüne soruşturma açıldı
Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümünde öğrenim gören Hayrettin Ömeroğlu, önceki akşam kusma ve bulantı şikayetiyle Kocaeli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tavuklu pilav yediğini söyleyen Hayrettin Ömeroğlu, hastanede serum tedavisi uygulandıktan sonra taburcu edildi. Hayrettin Ömeroğlu, gece tekrar fenalaşınca arkadaşları 01.30 sıralarında 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, Hayrettin Ömeroğlu'nu hastaneye götürürken, yolda kalbi durdu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne getirilen Hayrettin Ömeroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayrettin Ömeroğlu'nun İzmit'te bir seyyar satıcıdan tavuklu pilav yediği öğrenilirken, ölümünün otopsi sonucu belli olacağı belirtildi. Ömeroğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere ailesi tarafından Bursa'ya götürüldü.
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ise yayınlanan haberlerin ardından konuyla ilgili olarak soruşturma başlattı.

DHA


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