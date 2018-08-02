Üniversite taban puanları AÇIKLANDI MI? YÖK Atlas tercih robotu

Yüz binlerce üniversite adayı, ÖSYM'nin yapacağı duyuruya kilitlenmiş durumda... Kurum, dün son 3 yılın en küçük puanla yerleşen aday başarı sırasını açıklarken bu yılın üniversite taban puanlarını henüz açıklanmış değil. Bu nedenle sınavda başarılı puan alıp tercih için kolları sıvayan adaylar, pürdikkat kesildi ve ÖSYM'nin 2018 taban puanlarını açıklamasını bekliyor.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

"Üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak? Yüz binler bu soruya cevap arıyor. Fakat, ÖSYM'nin ne resmi ne de sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin bir açıklama yok. Önceki yılların taban puanlarına ise aşağıdaki linkten tıklayınız.

2018-YKS Yükseköğretim Lisans Programlarına 2015, 2016, 2017 Yıllarında En Küçük Puanla Yerleşen Adayın Başarı Sırası

2018-YKS Yükseköğretim Ön Lisans Programlarına 2015, 2016, 2017 Yıllarında En Küçük Puanla Yerleşen Adayın Başarı Sırası

ÖSYM'DEN KONTENJAN DUYURUSU

"2018-YKS tercih işlemleri, 7 Ağustos 2018 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar,2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’ mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır."

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu İÇİN TIKLAYINIZ!







