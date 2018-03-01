Üniversitede gıda zehirlenmesi alarmı: Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Ordu'da 25 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Üniversitede gıda zehirlenmesi alarmı: Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde akşam yemeği yiyen öğrencilerden 25'inde karın ağrısı ve bulantı şikayetleri görülmesi üzerine 112 Acil Servis'ten yardım istendi. 

Rahatsızlanan 25 öğrenci, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. 

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

'GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI'


ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, yaptığı açıklamada, gıda zehirlenmesine ilişkin gerekli işlemlerin başlatıldığını söyledi. 

Yarılgaç, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, fakülteden bazı idarecilerin öğrencilere refakat ettiklerini sözlerine ekledi. 


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