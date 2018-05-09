Üniversiteli gençler otostopla 28 il gezdi



'DOĞAYI SEVİYORUM'

Senim Tanay

Kocaeli Üniversitesi'nde okuyan ve boş zamanlarında Türkiye'yi otostopla gezen iki arkadaş, aynı şekilde dünya turuna çıkmayı hedefliyor. Sosyal medya üzerinden tanışan ve bugüne kadar otostopla 28 ili gezen üniversite öğrencileri Berati Genç ve Halil Kocakır, yeni turları kapsamında 1 Mayıs'ta Kocaeli'den başladıkları yolculukta Bartın'a kadar geldi.Mühendislik Fakültesi Mekatronik Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Berati Genç, yaklaşık 1.5 yıl önce otostopla Türkiye'yi gezmeye başladıklarını söyledi. Gezi planlarını derslerden artan kalan vakitlerde, yaz tatili ve hafta sonlarında gerçekleştirdiklerini belirten Berati Genç şunları anlattı:Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencisi Halil Kocakır da doğa yaşamını sevdiğini belirtti. Doğada barınak ve ateş sistemleri, yenebilir bitkiler ve hayvanlar üzerinde çalıştığını anlatan Halil Kocakır şunları söyledi:"Bu bağlamda doğada olabildiğince fazla vakit geçirmeye çalışıyorum. Kendimi geliştirmek için de şehirde kurduğum bir atölyem var. Atölyemde balta ve bıçak yapıyorum. Doğada elde yaptığım şeylerle, yani eskiden dedelerimiz nasıl yaşıyorsa, yaşamaya gayret gösteriyorum. Berati ile yollarımız sosyal medyada kesişti. Sosyal medyadaki konuşmalarımızda aynı üniversitede okuduğumuzu öğrendik ve onunla birlikte şehir şehir geziyoruz. Doğaya çıktığımda benim bildiklerim, şehirde otostop yaparken insanlarla iletişimde ve yol bilgisinde Berati bana yardımcı oluyor. Ormanda yemek yapıp barınak kurma, soğuğa karşı müdahalelerde ben ona yardımcı oluyorum."