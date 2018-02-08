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Üniversiteli kıza tuzak: Üç harfliler seni öldürecek

Ailesinin iddiasına göre kendisini biyoenerji uzmanı olarak tanıtan adam, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Fatmanur'u "Benimle evlenmezsen üç harfliler seni öldürecek" diye kandırdı. Çaresiz kalan aile canlı yayına çıkarak yardım istedi. Fatmanur ise Müge Anlı'nın programına telefonla bağlanarak hamile olduğunu ve Metin K.'yi sevdiğini söyledi. Hamilelik haberi acılı aileyi canlı yayında şoke etti

08 Şubat 2018, Perşembe 20:35
Üniversiteli kıza tuzak: Üç harfliler seni öldürecek
Biyoenerji uzmanı olduğunu söyleyen Metin K.'nin, üniversiteli Fatmanur K.'yi "Benimle evlenmezsen üç harfliler seni öldürecek" diye korkuttuğu, resmi evlilik yaptıktan sonra kızla birlikte kaybolduğu öne sürüldü. Genç kızın ailesi Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programına başvurarak yardım istedi.

'AİLE DOSTUMUZ OLMUŞTU'

Küçük oğullarına obsesif - kompulsif teşhisi konduğunu belirten aile, kızlarının bir arkadaşının İzmir Alsancak'ta bürosu olan biyoenerji uzmanı Metin K.'yi önerdiğini iddia etti. Oğullarını Metin K.'ye götürdüklerini, 250 ila 500 TL arasında paralar ödediklerini söyleyen aile "Artık aile dostumuz olmuştu. Evimize girip çıkıyordu..." dedi. 

'ÜNİVERSİTEYE GİDERSE ÖLÜR'

Aile bir süre sonra kızlarının şehir dışında bir üniversiteyi kazandığını ancak rahatsızlandığını anlattı. İddiaya göre Metin K., "Fatmanur'u göndermeyin, ona üç harfliler musallat olmuş. Üniversiteye giderse ölür" dedi.

'BENİMLE 4 AY EVLİ KALSIN'


Aile bundan sonra yaşananları şöyle anlattı: "Ona inandık ve kızım okulu dondurdu. Metin bu sefer 'Kızınızın 4 aylığına evlilik yapması lazım. Yoksa ölecek' dedi.  'Sadece kâğıt üzerinde olacak, benimle 4 ay evli kalsın hiçbir şeyi kalmayacak' dedi. İnandık ve kızımızı onunla evlendirdik. Ancak nikâhtan sonra kızımızı da alıp ortadan kayboldu."

SÖYLEDİKLERİ AİLESİNİ ŞOKE ETTİ

Üniversite öğrencisi Fatmanur K. telefon ile canlı yayına bağlandı. Söyledikleri ise ailesini şoke etti.

Fatmanur, "Ben onlara belirttim çok öncesinden beri onu sevdiğimi.  Silah zoruyla tutulmuyorum, kendi rızamla buradayım. Dün polislere ifade verdik. Bir iki hafta geçtikten sonra ben ailemle görüşmek istiyorum. Sonuçta atsam atılmaz satsam satılmaz, onlar benim kanım canım." dedi.

Telefon görüşmesi sırasında Müge Anlı'nın "Fatmanur hamile misin" sorusuna "Hamileyim" yanıtını verince ailesi yıkıldı.


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