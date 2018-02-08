Üniversiteli kıza tuzak: Üç harfliler seni öldürecek

'AİLE DOSTUMUZ OLMUŞTU'

'ÜNİVERSİTEYE GİDERSE ÖLÜR'

'BENİMLE 4 AY EVLİ KALSIN'

SÖYLEDİKLERİ AİLESİNİ ŞOKE ETTİ

Mine Bozkurt

Biyoenerji uzmanı olduğunu söyleyen Metin K.'nin, üniversiteli Fatmanur K.'yi "Benimle evlenmezsen üç harfliler seni öldürecek" diye korkuttuğu, resmi evlilik yaptıktan sonra kızla birlikte kaybolduğu öne sürüldü. Genç kızın ailesi Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programına başvurarak yardım istedi.Küçük oğullarına obsesif - kompulsif teşhisi konduğunu belirten aile, kızlarının bir arkadaşının İzmir Alsancak'ta bürosu olan biyoenerji uzmanı Metin K.'yi önerdiğini iddia etti. Oğullarını Metin K.'ye götürdüklerini, 250 ila 500 TL arasında paralar ödediklerini söyleyen aile "Artık aile dostumuz olmuştu. Evimize girip çıkıyordu..." dedi.Aile bir süre sonra kızlarının şehir dışında bir üniversiteyi kazandığını ancak rahatsızlandığını anlattı. İddiaya göre Metin K., "Fatmanur'u göndermeyin, ona üç harfliler musallat olmuş. Üniversiteye giderse ölür" dedi.Aile bundan sonra yaşananları şöyle anlattı: "Ona inandık ve kızım okulu dondurdu. Metin bu sefer 'Kızınızın 4 aylığına evlilik yapması lazım. Yoksa ölecek' dedi. 'Sadece kâğıt üzerinde olacak, benimle 4 ay evli kalsın hiçbir şeyi kalmayacak' dedi. İnandık ve kızımızı onunla evlendirdik. Ancak nikâhtan sonra kızımızı da alıp ortadan kayboldu."Üniversite öğrencisi Fatmanur K. telefon ile canlı yayına bağlandı. Söyledikleri ise ailesini şoke etti.Fatmanur, "Ben onlara belirttim çok öncesinden beri onu sevdiğimi. Silah zoruyla tutulmuyorum, kendi rızamla buradayım. Dün polislere ifade verdik. Bir iki hafta geçtikten sonra ben ailemle görüşmek istiyorum. Sonuçta atsam atılmaz satsam satılmaz, onlar benim kanım canım." dedi.Telefon görüşmesi sırasında Müge Anlı'nın "Fatmanur hamile misin" sorusuna "Hamileyim" yanıtını verince ailesi yıkıldı.