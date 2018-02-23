Üniversiteli Metehan'a 15 bin drone siparişi

İNŞAATTAN KAZANDIĞI 10 TL İLE MALZEME ALDI



"PARA HARCAMAMAK İÇİN YEMEK BİLE YEMİYORDUM"

15 BİN DRONE SİPARİŞİ ALDI

Adem Özdoğan

Hürriyet Gazetesi’nden Nuran Çakmakçı’nın haberine göre, lisede yaz aylarında inşaatta çalışıp, okuduğu lisenin laboratuvarında sabahlayan, yorulduğunda sıraları birleştirerek yatan Metehan’ın en büyük hayali insansız hava araçları ve füze konusunda çalışmalar yapmak.Babasının, “Boş işlerle uğraşma, oku” dediği Metehan, şimdi de Özyeğin Üniversitesi’nde dünyaya eğitim drone’u yapmaya hazırlanıyor. Geliştirdiği ürün için 10 bin adet ilk siparişi Yeni Zelanda’dan alan Metehan’a okuduğu üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Hüsnü Özyeğin’den destek geldi. Özyeğin, Metehan’a drone için gerekli malzemeleri almak üzere yatırım yaptı ve kuracağı şirkete ortak olacak.Metehan Emlik, Sivas’ta ilkokul mezunu bir anne-babanın dört çocuğundan biri. İlkokulu liseyi devlet okulunda okudu. Lisenin ilk yıllarında yaptığı kablosuz telefon şarjı, masa lambası ile TÜBİTAK bölge ikincisi oldu. 12’nci sınıfta yaptığı ‘tanksavar füze güdüm sistemi’ ile bu kez TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışması’nda Türkiye birinciliği elde etti. Ailesi ilk zamanlar onun derslerden kaytardığını düşünerek, pek de destek vermedi. Yazın inşaatlarda günde 10 TL yevmiyeyle elektrik işleri yaptı, kazandığı parayı kışın lisenin laboratuvarında geliştirdiği ürünlerin malzemelerine verdi.“Kendi harçlıklarımdan biriktirdiğim kadarını harcıyordum, yemek bile yemiyordum” diyen Metehan, çoğu zaman laboratuvarda gizlice kaldı, çok yorulduğunda iki sırayı birleştirerek yatak yaptı. Matematik, fizik ve kimya dersleri dışında her fırsatta soluğu burada aldı. İlk TÜBİTAK derecesi sonrası çevresi ona inanmaya başladı.Lise son sınıfta Özyeğin Üniversitesi’nin ‘roboKamp’ robot yarışmasında da birinci olunca yüzde 50 bursla kazandığı üniversiteyi, TÜBİTAK yarışmasındaki derecesiyle elektrik elektronik mühendisliğinde yüzde 100 bursla okumaya başladı. 3’üncü sınıftaki Metehan, kampustaki Özü-X adlı binada kendisine ayrılan özel bir alanda çalışıyor. Geliştirdiği eğitim drone’una Türkiye’den 5 bin, Yeni Zelanda’dan ise 10 bin sipariş aldı. Malzemesi için gereken parayı da üniversitenin kurucusu Hüsnü Özyeğin’den alacak. Özyeğin, öğrencisinin hem yatırımcısı hem de ortağı olacak.