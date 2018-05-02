Üniversiteli Özge'nin öldüğü kazada hafriyat kamyonu şoförüne 3 yıl 4 ay hapis cezası

Kadıköy'de üniversite öğrencisi Özge Kandemir'in ölümü, arkadaşı Büşra Özsayın'ın da yaralanması ile sonuçlanan kazaya sebebiyet veren hafriyat kamyonu şoförü Aydın Yanık, oy çokluğu ile "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.  

Üniversiteli Özge'nin öldüğü kazada hafriyat kamyonu şoförüne 3 yıl 4 ay hapis cezası
Mahkeme Başkanı İbrahim Temir, üst sınırı 15 yıl olan, "Taksirle bir kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması" suçundan yargılanan sanığın, üst sınıra yakın bir ceza ile cezalandırılması ve hüküm ile birlikte sanığın tutuklanması görüşünde olduğunu belirterek mahkemenin kararına muhalif kaldı. 

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Aydın Yanık ve avukatı ile Özge Kandemir'in babası Rıza Oktay Kandemir ve avukatı katıldı.  Söz alan müşteki Rıza Oktay Kandemir, sanığın cezalandırılmasını istedi. 

SANIKTAN SON SÖZÜ SORULDU


Son sözü sorulan sanık, "Ben kazanın oluşu esnasında maktulü kaldırımda görmüştüm, ancak maktul yoldaymış. Yola nasıl indiğini anlamadım. Dönüş esnasında kasanın arka tarafında çantası takılıyor, bu şekilde vefat ediyor" dedi. 

OY ÇOKLUĞU İLE 3 YIL 4 AY CEZA ALDI


Kararını açıklayan mahkeme oy çokluğu ile sanığı, "Taksirle Özge Kandemir'in ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına" neden olmak suçundan 4 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Bu cezayı "İyi hal" indirimi ile 3 yıl 4 aya indiren mahkeme, sanığın ehliyetinin de 2 yıl süre 
ile geri alınmasına karar verdi. 

CEZAYI AZ BULAN BAŞKAN SANIĞIN TUTUKLANMASINI DA İSTEDİ


Mahkemenin Başkanı İbrahim Temir, mahkemenin kararına muhalif kaldı. "Taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanan sanığın, suçtaki kusurunun ağırlığı nedeni ile üst sınıra yakın bir ceza verilmesi gerektiğini savunan Başkan Temir, sanığın karar ile birlikte tutuklanması gerektiğini de savundu. Başkan Temir, bu gerekçelerle çoğunluk tarafından alınan karara katılmadığını belirtti. 

İDDİANAMEDEN


İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 Ekim 2016 tarihinde Özge Kandemir (22) ve arkadaşı Büşra Özsayın'ın (22) Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Sokak ile Tuğlacı Eminbey Sokağı arasında yaya vaziyette yürüdükleri, Özge Kandemir'in çantasının bu sırada sola dönüş yapan Aydın Yanık'ın yönetimindeki kamyonun kasasına takıldığı, Kandemir'in kamyonun tekerleğinin altına doğru sürüklendiği anlatılıyor. Etrafta bulunan vatandaşların sürücüyü uyardıkları belirtilen iddianamede, Kandemir'i kurtarmak amacıyla tekrar hareket eden sürücünün ikinci defa Kandemir'in üzerinden geçtiği, bu suretle hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtiliyor. İddianamede aynı olayda Büşra Özsayın'ın da yaralandığı kaydedilerek sanığın, "Taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. 
 
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu'nun kardeşi de tutuklandı

Kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu'nun kardeşi de tutuklandı

Yangına giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yangına giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'de şarja takılı telefon alev aldı; mahsur kalan astsubay kurtarıldı

Kocaeli'de şarja takılı telefon alev aldı; mahsur kalan astsubay kurtarıldı
İstanbul Beykoz'da değnekçi dehşeti!

İstanbul Beykoz'da değnekçi dehşeti!
Beykoz’da değnekçi dehşeti

Beykoz’da değnekçi dehşeti
İlk önce bıçakladılar, sonrasında öldüresiye dövdüler

İlk önce bıçakladılar, sonrasında öldüresiye dövdüler
Sultanbeyli'de sıkıştırılan araç su kanalına uçtu

Sultanbeyli'de sıkıştırılan araç su kanalına uçtu
Davulcular sağlıkçılara karşı: 'Ben bunu nasıl iyi edeceğimi biliyorum'

Davulcular sağlıkçılara karşı: 'Ben bunu nasıl iyi edeceğimi biliyorum'

"15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak" diyerek 35 bin lira dolandırdılar
Somali’de sel felaketi: en az 20 ölü

Somali’de sel felaketi: en az 20 ölü
12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı

12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı