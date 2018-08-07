Üniversiteli Soner, yıldırım düşmesi sonucu öldü

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Soner Yıldırım, yaz tatili için geldiği köyünde, dün sabah ailesine ait keçileri otlatmaya götürdü. Soner Yıldırım'ın akşam olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine meraklanan yakınları, çevreyi aramaya çıktı.

ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ

Genç Soner, köyün merasında hareketsiz yatarken, bulununca sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Meraya gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Soner Yıldırım'ın üzerine yıldırım düşmesi sonucu öldüğünü belirledi.

Soyadı da Yıldırım olan üniversite öğrencisi Soner'in ailesi olay karşısında yıkıldı. Talihsiz gencin cansız bedeni, savcı ile jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Uşak Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Soner Yıldırım'ın cenazesinin, yapılacak otopsi sonrası bugün ikindi vakti Alahabalı köyünde kılınacak namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

DHA -Feyzi DAVULCU