İşsiz üniversiteliler sahillerde garsonluk yaparak geçiniyor

Üniversitenin gazetecilik bölümünden mezun olduğunu ifade eden Mert Çakır, bir yıldır iş aradığını, yerel gazetelerde dahi açık kontenjan olmadığından muhabir olarak çalışamadığını ve Didim'de mevsimlik olarak bir restoranda garson olarak çalıştığını belirtti.

Sosyolog Murat Eker de KPSS'ye girdiğini, kontenjan sayısı az müracaat sayısı fazla olduğundan bir türlü atamasının yapılmadığını belirterek ülke genelinde üniversitelerin sosyoloji bölümlerden binlerce mezunun işsiz olduğunu ifade etti.

'İHTİYAÇ BELİRLENMEDEN ALIM YAPILIYOR'

Alanında iş bulamadığı için uzun yıllardır restoranlarda garsonluk yaparak geçimini sağlamaya çalıştığını söyleyen Murat Eker, Türkiye'de ihtiyaç belirlenmeden öğrenci alımların yapıldığını savunarak neticede her yıl işsiz üniversite mezunu sayısında da artışların yaşandığını sözlerine ekledi.



