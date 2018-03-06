Üniversitelilerden duyarlı davranış

İdil Janet Demiray

Doç. Dr. Raziye Bilge Uzun, kitapçıkla anne babaları bilgilendirerek toplumun bilinç seviyesini yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti. Uzun, dersi alan bir grup öğrencisiyle birlikte hazırladıkları bu kitapçığın çocuk istismarında anne, baba ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi aşamasında eğitici olduğunu vurguladı. ‘Çocuk İhmal ve İstismarı’ kitapçığı, ihmal ve istismar türlerini, istismarda nerelere başvurulabileceğini ihmal ve istismarın çocuk üzerindeki etkilerini anlatıyor. Kitapçık herkesin erişimine açık olacak.