Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Üniversitelilerden duyarlı davranış

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı öğrencileri, ‘Çocuk İhmal ve İstismarı’ dersi kapsamında bir kitapçık hazırladı

Üniversitelilerden duyarlı davranış
Doç. Dr. Raziye Bilge Uzun, kitapçıkla anne babaları bilgilendirerek toplumun bilinç seviyesini yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti. Uzun, dersi alan bir grup öğrencisiyle birlikte hazırladıkları bu kitapçığın çocuk istismarında anne, baba ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi aşamasında eğitici olduğunu vurguladı. ‘Çocuk İhmal ve İstismarı’ kitapçığı, ihmal ve istismar türlerini, istismarda nerelere başvurulabileceğini ihmal ve istismarın çocuk üzerindeki etkilerini anlatıyor. Kitapçık herkesin erişimine açık olacak.


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