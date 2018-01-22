Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Ünlü anneler yarıyıl kahvaltısında buluştu

Ünlü anneler yarıyıl tatiline Akmerkez’de başladı. Aralarında Ayşe Kucuroğlu, Aslı Tandoğan, Ayşe Tolga, Ebru Akel ve Şirin Ediger  gibi isimlerin bulunduğu yarıyıl kahvaltısında anneler önce çocuklarıyla Frozen Land’de buz pateninin keyfini çıkardı, ardından da Disney Pixar’ın renkli animasyon filmi Coco’yu izleyip eğlenceli dakikalar geçirdi

22 Ocak 2018, Pazartesi 11:39
Ünlü anneler yarıyıl kahvaltısında buluştu
Aralarında Aslı Tandoğan, Şirin Ediger, Ebru Akel, Ayşe Tolga ve Pınar Tezcan’ın bulunduğu ünlü isimler Akmerkez’de Ayşe Kucuroğlu ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıda buluştu.

Davete çocuklarıyla birlikte katılan ünlü anneler daha sonra hep birlikte Akmerkez’de kurulan İstanbul’un terasta en büyük açık hava buz pisti olan Frozen Land’i ziyaret etti. Çocuklarına buz pistinde eşlik eden ünlü anneler, eğlencenin tadını çıkardı.

NİSAN AYINA KADAR DEVAM EDECEK

Çocuklar daha sonra hep birlikte Disney Pixar’ın renkli ve çok heyecanlı animasyon filmi Coco’yu izledi. Yarıyıl tatilinde 10 gün boyunca Coco’dan ilhamla hazırlanan çeşitli aktiviteleri deneyimleyerek tatillerini keyifle geçirecek olan Akmerkez’in minik misafirleri, nisan ayına kadar Frozen Land’de de buz üstünde eğlencenin tadını çıkaracak.



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Çingeneler Zamanı Adana ve Gaziantep'te

Çingeneler Zamanı Adana ve Gaziantep'te
Taj Express, Bollywood’un renkli dünyasını Zorlu PSM’ye taşıyacak!

Taj Express, Bollywood’un renkli dünyasını Zorlu PSM’ye taşıyacak!
Türkiye'nin ilk ve tek kışlık Lunapark'ı açılıyor

Türkiye'nin ilk ve tek kışlık Lunapark'ı açılıyor
120 dakika, 37 şarkı, kesintisiz dans ve eğlence!

120 dakika, 37 şarkı, kesintisiz dans ve eğlence!
Beklenen etkinlik TEDxBahcesehirUniversity 15 Nisan 2018'de Zorlu PSM'de!

Beklenen etkinlik TEDxBahcesehirUniversity 15 Nisan 2018'de Zorlu PSM'de!
Fantastik Filmler Festivali başlıyor!

Fantastik Filmler Festivali başlıyor!
Üçü bir arada konser; Lokalize: Flört ile bir gün

Üçü bir arada konser; Lokalize: Flört ile bir gün
Sevdiklerinize yeni yılda sanat hediye edin

Sevdiklerinize yeni yılda sanat hediye edin
Case Challenge yarışması, üniversite öğrencilerine fırsat sunuyor

Case Challenge yarışması, üniversite öğrencilerine fırsat sunuyor
Nostaljik gazino geceleri Portaxe'de yeniden başlıyor

Nostaljik gazino geceleri Portaxe'de yeniden başlıyor
Emma Shapplin-Hüsnü Şenlendirici konseri 1 Aralık Cuma akşamı

Emma Shapplin-Hüsnü Şenlendirici konseri 1 Aralık Cuma akşamı