Ünlü anneler yarıyıl kahvaltısında buluştu

NİSAN AYINA KADAR DEVAM EDECEK

Senim Tanay

Aralarında Aslı Tandoğan, Şirin Ediger, Ebru Akel, Ayşe Tolga ve Pınar Tezcan’ın bulunduğu ünlü isimler Akmerkez’de Ayşe Kucuroğlu ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıda buluştu.Davete çocuklarıyla birlikte katılan ünlü anneler daha sonra hep birlikte Akmerkez’de kurulan İstanbul’un terasta en büyük açık hava buz pisti olan Frozen Land’i ziyaret etti. Çocuklarına buz pistinde eşlik eden ünlü anneler, eğlencenin tadını çıkardı.Çocuklar daha sonra hep birlikte Disney Pixar’ın renkli ve çok heyecanlı animasyon filmi Coco’yu izledi. Yarıyıl tatilinde 10 gün boyunca Coco’dan ilhamla hazırlanan çeşitli aktiviteleri deneyimleyerek tatillerini keyifle geçirecek olan Akmerkez’in minik misafirleri, nisan ayına kadar Frozen Land’de de buz üstünde eğlencenin tadını çıkaracak.