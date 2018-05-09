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Ünlü Fransız piyanistten Fransa'ya tepki

Türkiye'ye hayranlığı ile tanınan ünlü Fransız piyanist Stephane Blet, konser vermek için geldiği Kilis’te, Fransa'daki 300 kişinin Kur'an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasını istemesine tepki gösterdi

Ünlü Fransız piyanistten Fransa'ya tepki
Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından düzenlenen bahar şenlikleri ile mezuniyet törenleri çerçevesinde Kilis’e gelen ünlü Fransız piyanist Stephane Blet, piyano konseri ile izleyenleri adeta mest etti. Stephane Blet, konukların büyük beğenisini topladı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un da katıldığı konsere yoğun ilgi gösterildi. 

Konser sonrası İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan Fransız piyanist Stephane Blet, Fransa’da 300 kişinin Kur'an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasını istemesine tepki göstererek, "Maalesef şaşırmıyorum. 4 yıldan beri medyada konuşuyorum. Fransa demokrasi değil, Fransa, İsrail’dir. Bir cehennemi yaşıyoruz. Fransız devleti yüzde yüz İsrailci, ben 25 yıldır Filistinliler için konserler veriyorum. Artık Fransa’da yapamıyorum, yasak, konserlerimi iptal ettiriyorlar. Bana davalar açıyorlar, öyle bir durumdayız. Tabii ki şaşırmıyorum. Çoktan beri Fransızlar, Müslümanlardan korksun diye kara propaganda yapıyorlar, televizyonlarda, bütün televizyonlarımız siyonist olduğu için şansımız yok. Tabii ki bu korkunç bir şey ama şaşırmadım. Çoktan beri öyle bir şey olduğunu biliyordum" diye konuştu. 

İHA


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